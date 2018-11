Festival dei giovani, l'Abruzzo fa il tifo per Marco Boni

AVEZZANO. Un 14enne abruzzese sale sul palco dell'Eurovision Song Contest, evento canoro europeo dedicato ai piccoli cantanti (9-14 anni). Dopo la cerimonia di apertura dello Junior Eurovision Song Contest, l'avezzanese Marco Boni e la piccola Melissa Di Pasca si preparano alle emozioni di domani, domenica 25 novembre, quando rappresenteranno l'Italia sul palco della Minsk Arena. L'appuntamento è per le 15,20 su Rai Gulp. Anche quest’anno il pubblico europeo è chiamato ad esprimere il proprio parere ed è possibile votare gratuitamente online i propri piccoli artisti preferiti. Il webvoto conta per il 50% sul risultato finale, mentre il restante 50% è deciso dalle giurie di qualità nazionali. L’unione dei risultati delle due classifiche decreta il vincitore della manifestazione in cui è in gara anche l’Italia con il duo composto da Marco e Melissa.

Da oggi, venerdì 23 novembre, sul sito junioreurovision.tv (il portale ufficiale della manifestazione), è possibile visionare un'anteprima di tutte le performance registrate durante le prove generali di questi giorni. Dopo la visione sarà consentito votare da 3 a 5 esibizioni. Si può inviare il proprio parere fino a qualche istante prima dello show, cioè fino alle 16 del 25 novembre. Una seconda e nuova finestra di voto si apre al termine di tutte le performance live, per una durata di 15 minuti. Durante questo lasso di tempo, gli spettatori hanno nuovamente la possibilità di votare da 3 a 5 canzoni, compresa quella del proprio paese di appartenenza.

È possibile esprimere i propri giudizi attraverso il sito junioreurovision.tv. I risultati vengono quindi convertiti in punti, uniti alle classifiche stilate dalle giurie nazionali ed annunciati in diretta eurovisiva. "Grazie infinite a quanti ci sosterranno, tifando e votando per noi e per l'Italia-dichiara Marco Boni, allievo della scuola di musica Musicomania diretta da Tiziana Buttari-insieme a Melissa ce la metteremo tutta per farvi essere fieri di noi. Abbiamo però bisogno dei vostri voti e delle vostre preferenze". IMarco Boni ha recentemente vinto il premio Mia Martini in Calabria . A Minsk il giovane artista, già protagonista anni orsono al programma Rai "Ti lascio una canzone", è in compagnia di mamma Annarosa e papà Gianni che lo seguono da sempre con grande attenzione.