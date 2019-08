Il Pink Floyd Show all'Aurum di Pescara

«Impegnativo fisicamente ed emotivamente, ma elettrizzante», dice Gary Wallis. E Durga McBroom aggiunge: «Per me era il primo tour e mi sono trovata a suonare con David Gilmour e una band stellare, con altre due cantanti che mi sovrastavano con la voce: un’esperienza impegnativa ma bellissima». Gary Wallis, inglese, percussionista, e Durga McBroom, americana, cantante, parlano della loro esperienza con i Pink Floyd, quando, fra il 1987 e il 1995, hanno condiviso palchi e studi di registrazione in due album e tre tour (quelli di A momentary lapse of reason, Delicate sound of thunder e Pulse) con David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, i tre membri che, dopo l’addio di Roger Waters, continuavano, in quegli anni, a far vivere il nome e il mito del gruppo di “The dark side of the moon”. L’eredità della band inglese la riproporranno in un concerto intitolato “Pink Floyd Show”, stasera alle 21.30, all’Aurum di Pescara, accompagnati dai Paintbox, un gruppio di musicisti italiani: Andrea Andreoli (tastiere), Fabrizio Carota (basso/voce), Andrea Onofri (sax), Roberto Mastrogiovanni (chitarra/voce), Alberto La Torre (batteria), Lorenza De Leonardis (cori), Francesca Barbacane (cori), Ida Fragassi (cori), Federico Di Basilico (chitarre) ed Emmanuel Nervegna alle proiezioni video.

I Paintbox

Ieri mattina, prima delle prove, Wallis e McBroom hanno visitato la redazione del Centro a Pescara partecipando a una diretta su Facebook nel corso della quale hanno raccontato il loro rapporto con i Pink Floyd. «L’incontro», ha detto Wallis, «è avvenuto grazie a un concerto collettivo di beneficenza che si svolse a Londra nel 1984, al quale partecipava anche David Gilmourt, in cui io suonavo con la band di Peter Gabriel. Il giorno dopo, mi arriva una telefonata di David che mi chiede di unirmi alla band». Per Durga McBroom, che vive a Roma da qualche anno, l’incontro è avvenuto a New York, sempre tramite Gilmour che, ha raccontato la cantante, «conosceva già mia sorella Lorelei e mi volle nella band, dopo avermi sentito cantare». Nell’interminabile elenco di collaborazioni di Wallis c’è anche quella con Al Bano: «Ho suonato con lui e siamo diventati amici. Ogni tanto vado a trovarlo in Puglia».

Quanto ai Paintbox, sono una band che porta in giro da anni la musica dei Pink Floyd. E sono elettrizzati all’idea di suonare con due musicisti che hanno fatto parte di quel gruppo. «Come Paintbox». racconta Fabrizio Carota, abruzzese, voce e bassista della band,« «siamo onorati di condividere il palco per la prima volta con Gary Wallis e per la seconda con Durga McBroom in uno spettacolo unico. Questo nuovo live sarà un po’ il coronamento di un percorso artistico iniziato anni fa che ci ha visti suonare in tanti luoghi belli ed importanti. Siamo emozionati di poter condividere il palco con due mostri sacri della musica che sono legati al mondo dei Pink Floyd nell’immaginario di tutti i fan. Lo show sarà incentrato sui brani che hanno fatto parte del repertorio della band inglese nei tour “Delicate Sound of Thunder” e “Pulse” e quindi sarà quasi un ibrido fra i due. Molti arrangiamenti», aggiunge Carota, «saranno curati al meglio per offrire al pubblico delle versioni il più vicino possibile a quelle sonorità che hanno visto Gary Wallis fondersi con Nick Mason nella sezione ritmica in quei live. Sarà altrettanto bello girarci e vedere di nuovo accanto a noi Durga McBroom. Ci stiamo preparando da tempo per essere pronti a questo grande evento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA