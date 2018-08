L'Aquila, De Gregori chiude la Perdonanza

L’AQUILA. Francesco De Gregori chiude oggi (mercoledì 29 agosto) la 724esima edizione della Perdonanza Celestiniana all’Aquila con un concerto in programma nel Teatro del Perdono a Collemaggio. Il concerto del cantautore romano ha inizio alle 21 ed a ingresso gratuito. È la seconda volta, in quest’estate, che De Gregori si esibisce in Abruzzo. Il 4 luglio scorso aveva tenuto un concerto a Civitella del Tronto.

De Gregori sta girando l’Italia con il suo ultimo tour, in cui propone alcuni dei più grandi successi della sua lunga carriera. Il cantautore si esibisce cambiando spesso la scaletta dei suoi concerti.

«Mi fa piacere», ha spiegato, «quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note, ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte». Per questo motivo, non è possibile dare una scaletta definitiva delle canzoni che proporrà nel concerto di stasera.

