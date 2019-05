La teramana Nancy Fazzini in concerto l'8 giugno con Anastacia

TERAMO. La prossima estate la cantante americana Anastacia sarà tra i protagonisti della prima edizione dell'ImaginAction Tour, manifestazione nata con l’intento di far esibire dal vivo sullo stesso palco e nella stessa serata più artisti internazionali che hanno colpito l'immaginario di milioni di persone anche con i loro videoclip.l’ImaginAction Tour sarà ospitato nella sua prima tappa, il 7 giugno, con la presenza di Anastacia, dal “Comacchio Beach Festival – La musica per la sostenibilità” targato Mab. La seconda tappa è in programma, l’8 giugno, allo stadio comunale di Civitanova Marche, dove ad aprire il concerto ci sarà anche la cantautrice teramana, Nancy Fazzini che proporrà il suo “acoustic swing” presentando il suo ’album di prossima uscita.Sullo stesso palco ci saranno Sara Scognamiglio, i Geisha, gruppo pop rock attualmente in rotazione nelle radio con il singolo “Flash” al quale ha collaborato il chitarrista storico di Amy Winehouse, Robin Banerjee, Linda D, Viola Thia, Alys e Zuth.«Sarà un mega concerto, con un palco molto “americano”», spiegano le note di presentazione dell’evento, «pieno di tecnologia e monitor, la regia video sarà curata da Carmine Donato Pelusi e Daniele Liberato. Un grande evento realizzato grazie al lavoro del manager Nicola Convertino». Anastacia alloggerà a Civitanova con il suo staff di 23 persone.Prevendite de ibiglietti in esclusiva nazionale su CiaoTickets (www.ciaotickets.com) e nelle 724 rivendite autorizzate.©RIPRODUZIONE RISERVATA.