Miss Grand Prix, ecco le prescelte d'Abruzzo

PESCARA. Bionde, more, slanciate, capelli corti o lunghi. Ecco le 9 ragazze abruzzesi che partecipano alla prefinale nazionale di Miss Grand Prix 2018 che si svolge nella Baia delle Sirene a Bisceglie, in Puglia, domani (giovedì 6 agosto). Sono state selezionate nel corso delle serate che si sono svolte da aprile e per tutta l'estate. Le selezioni in Abruzzo sono state organizzate da Antonella Argentini, di Giulianova. A Bisceglie sono 9 le ragazze “abruzzesi” in passerella. Eccole: Alexandra Motorga, 16 anni di Tortoreto, Anastasia Di Pietro, 18 anni di Roseto, Chiara Nardi, 14 anni di Campli, Fabiana Marà, 19 anni di Giulianova, Federica Danieli. 17 anni di Roma, Francesca Finocchio, 24 anni di Pineto, Martina Bonaduce, 22 anni di Giulianova, Noemi Di Bartolomeo, 18 anni di Teramo, e Vladyirna Poperechna, 14 anni di Teramo.

Per chi supera la fase di prefinale, l’opportunità è di entrare nella rosa delle 30 finaliste che partecipano allo spettacolo di sabato sera in piazza Quercia a Trani, per realizzare il programma televisivo condotto da Jo Squillo,con l’opportunità di diventare Miss Grand Prix 2018.

