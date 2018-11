Mogol, Floris, Minniti e Locasciulli al Fla 

PESCARA. L’omaggio ai successi senza tempo targati Battisti ee la sfida lanciata dalle pagine del nuovo saggio didedicato al mondo dell’istruzione: ricostruire la scuola per ricostruire l'Italia. L’analisi su alcuni dei temi più caldi del dibattito italiano (sicurezza, immigrazione e terrorismo) visti dalla lente dell’ex ministro dell’Interno,, da oltre vent’anni ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence in Italia, le elezioni americane di midterm e i nuovi equilibri del potere negli Stati Uniti commentati dae il racconto fantapolitico di, tanto possibile da sembrare vero, in cui il giornalista proietta in un futuro molto prossimo gli scenari successivi alla notte in cui l’Italia esce dall’euro. Oggi, nella seconda giornata del Fla – Festival di libri e altrecose, si spazia dagli incontri letterari con alcuni degli scrittori in cima alle classifiche delle vendite, dal premio Strega, al premio Campiello,, da, fino alle pause goliardiche affidate alle “Canzoni travisate” di Fdel. Il Fla è organizzato dall’agenzia di comunicazione Mente Locale di Vincenzo D’Aquino, con la direzione artistica di Luca Sofri e il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.Ecco gli appuntamenti principali di oggi.Alle 11, al campus dell’Università d'Annunzio di Chieti si terrà l’incontro “L'officina della guerra. Dialoghi a 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale (1918-2018)” con i docenti, e lo storicoA partire dalle 16, a Pescara, per “Abruzzo Loc”, ci sono gli incontri con“Il dizionario delle collocazioni” (Circolo Aternino, sala Azzurra),“Caporetto management” (Circolo Aternino, sala Fucsia),“Rock’n rust” (Museo del Gusto - Museo delle Genti),“La vita a pezzi” (Bagno Borbonico - Museo delle Genti) e“Icarus” (Casa D'Annunzio). Alle 17, nel mercato di piazza Muzii a Pescara, il giornalista Giovanni Floris che discuterà con Luca Sofri del suo ultimo saggio dedicato al mondo della scuola: “Ultimo banco. Perché insegnanti e studenti possono salvare l'Italia”. Alle17.30, nell’Auditorium Petruzzi a Pescara, il vicedirettore diSergio Rizzo presenta la sua ultima opera con“02.02.2020. La notte che uscimmo dall’euro”.Alle 18, è in cartellone la presentazione del libro di“Orfeo tra biocapitalismo e proprietà intellettuale” al Museo del Gusto (“Abruzzo Loc”). Invece, alle 18.30 al Circolo Aternino (sala Azzurra),presenta il suo libro “Narrami, pietra degli antichi portali aquilani”. Dalle 19, al Bagno Borbonico il giornalista abruzzesediscute di precariato e delle storie raccolte nel suo volume “Italian job”. Alle 19.30, nello Spazii Matta a Pescara, lo scrittore Paolo Giordano, presenterà il suo nuovo romanzo “Divorare il cielo”, mentre al mercato di piazza Muzii, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi del Trio Medusa, insieme conportano a Pescara le loroi "Canzoni travisate".Alle 21, nell’Auditorium Petruzzi, la scrittrice Paola Mastrocola presenta il suo ultimo romanzo “Leone” , mentre, Allo Spazio Matta, Luca Sofri intervista Marco Minniti, che ha di recente pubblicato il volume “Sicurezza è libertà. Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura” . Sempre alle 21, al Cinema Massimo, incontro tra parole e musica per ricordare, assieme a Mogol, il grande Lucio Battisti a vent'anni dalla scomparsa. Nella serata-evento “Mi ritorni in mente” Mogol, il grande poeta della musica italiana, ricorda l'artista di Poggio Bustone accompagnato daiche interpreteranno alcuni dei suoi pezzi più celebri; alla stessa ora al Bagno Borbonico,conripercorre il racconto della propria vita raccolti nel suo libro “Come una macchina volante”.Il programma del Fla nei dettagli è consultabile sul sito: www.pescarafestival.it©RIPRODUZIONE RISERVATA.