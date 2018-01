Risorgono i "Fiori di cardo" di Basilio Cascella  

ORTONA. Oggi il quadro “I fiori di cardo” di Basilio Cascella torna al suo originario splendore grazie a “Opera tua” il progetto di Coop Alleanza 3.0 – la più grande cooperativa di consumatori d’Italia – che unisce l’arte e i sapori del territorio. Per riammirare la prestigiosa tela dopo il restauro iniziato nel luglio scorso e conclusosi in novembre, l’appuntamento è a Palazzo Farnese di Ortona, questa mattina alle 11.30, con il sindaco Leo Castiglione, l’assessore comunale alla Cultura, Valentina Ciampichetti, il direttore della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, Rosaria Mencarelli, il componente del consiglio di amministrazione di Cop Alleanza 3.0, Giuseppe La Spada, una rappresentanza dei soci della cooperativa, guidata dal presidente del consiglio di zona, Paola Davani, il presidente del Museo Palazzo Farnese, Aldo d’Anastas,io e una rappresentanza di Fondaco Italia.

Il capolavoro locale è risultato vincitore della tappa dell’iniziativa che a maggio e giugno ha riguardato l’Abruzzo: è stato infatti votato dal 63% dei soci della Cooperativa che hanno scelto tra quest’opera e due dipinti su tela dell’inizio Settecento, attribuiti alla scuola di Carlo Borromaus Ruthart: il primo rappresenta San Benedetto e Jacopo Caldora e l’altro Papa Pietro Celestino e Braccio Fortebraccio da Montone.

L’opera da restaurare è stata scelta sul sito della Cooperativa (www.coopalleanza3-0.it).

Il dipinto “I fiori di cardo” di Basilio Cascella (Pescara 1860 – Roma 1950) è del 1901. Cascella fu una personalità eclettica e all’avanguardia sempre attenta a confrontarsi con altri grandi personaggi della cultura del suo tempo tra i quali anche Gabriele D’Annunzio. L’intervento, realizzato in collaborazione con Fondaco Italia, ha previsto l’asporto dell’opera dal suo alloggiamento e indagini preliminari con gli ultravioletti che hanno consentito di verificare in profondità lo stato della tela, dei materiali pittorici e l’eventuale decomposizione di parti non visibili a occhio nudo. In seguito è stata anche fatta la reintegrazione della parte strappata e la foderatura con il nuovo telaio, che ha permesso di riapplicare la tensionatura della tela; dopo questi interventi gli esperti hanno operato sulla cornice. Il restauro è stato realizzato da Valentina Manieri, della Pantone Restauri, in collaborazione con collaborazione il Comune di Ortona e la Soprintendenza dell’Abruzzo.

Contribuire al restauro di opere d’arte del territorio e, al tempo stesso, gustare le migliori specialità enogastronomiche delle diverse regioni italiane: questo l’obiettivo di “Opera tua”. Il progetto si è snodato in parallelo con l’iniziativa “Sapori, si parte!”, che in 7 tappe fino a novembre ha portato a rotazione in tutti i 52 ipercoop, per un periodo di circa tre settimane, le eccellenze del gusto delle regioni italiane.

