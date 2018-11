Samantha nello spazio e Vasco Brondi nella Centrale elettrica

PESCARA. Il Sessantotto celebrato in modo romanzesco con due grandi lettori e raccontatori di storie, nella cornice dell’abbazia di Santa Maria del Lago di Moscufo con Valeria Solarino e Matteo Caccia che questa mattina hanno letto brani tratti dai romanzi di Beppe Fenoglio e Philip Dick con la sonorizzazione Marco Di Marzio, e le avventure nello spazio di Samantha Cristoforetti, in orbita attorno alla Terra sulla stazione spaziale internazionale, divisa per quasi sette mesi tra l’intensa vita di bordo, le passeggiate nello spazio dei colleghi, gli allarmi e la routine quotidiana (alle 18 al Teatro Massimo di Pescara). L’astronauta italiana parlerà di “Diario di un’apprendista astronauta”, il suo libro , pubblicato dalla Nave di Teseo, con Emanuele Menietti.

La quarta e ultima giornata, a Pescara, del Fla - Festival di libri e altrecose si snoda tra gli approfondimenti sulla rivoluzione digitale e sui cambiamenti apportati nelle nostre vite, analizzati da Massimo Mantellini, la storia della Siria devastata dalla guerra civile raccontata da Karim Franceschi in “Non morirò stanotte” (l’incontro, in programma alle 17.30 nell’Auditorium Petruzzi di via delle Caserme a Pescara, è moderato da Luca Sofri) e, in contemporanea (alle 17.30 nella nella sala Azzurra del Circolo Aternino a Pescara) l’analisi di settant’anni di politica affidata al giornalista Filippo Ceccarelli. E poi (alle 12, nella sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo) le ricette del cuore di Marisa e Gigi Passera, arricchite da storie di famiglia e piccole magie per celebrare il lato buono della vita, in collaborazione con Radio Deejay, il graphic novel intimo e corale di Giacomo Nanni “Atto di Dio” e le rassegne stampa al mattino, con i giornali letti dalla redazione del quotidiano online Il Post.

La 16esima edizione del festival, organizzato dall’agenzia di comunicazione Mente Locale di Vincenzo D’Aquino, con la direzione artistica di Luca Sofri, culmina con l’incontro (alle 21 al Teatro Massimo di Pescara) con Vasco Brondi in cui il musicista presenterà il progetto “Le luci della centrale elettrica. Dieci anni di musica tra la via Emilia e la via Lattea”, e con la stand up comedy “Fascisti su Tinder” di Daniele Fabbri. (ore 22.30 allo Spazio Matta di Pescara). E’ saltato, invece, per motivi personali dell’autore comunicati soltanto nella giornata di ieri l’incontro già inserito nel programma con lo scrittore Antonio Scurati.

Il programma della giornata inizia alle 10, al Circolo Aternino (Sala Azzurra) con l’incontro “Disorganici” con Paolo Di Paolo e Filippo La Porta: ritratti di intellettuali irregolari del nostro presente.

Dalle 16 in poi, inoltre, per la sezione “Abruzzo Loc”, sono in programma le presentazioni “Amanita phalloides” di Aldo Di Virgilio (Bagno Borbonico), “Quali ricordi” di Vittorina Castellano (Museo del Gusto) e “Ti frugo nel frigo” di Vinicio Trugli (Casa d'Annunzio).

Il programma completo del Fla si può consultare sul sito: www.pescarafestival.it.

