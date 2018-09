Si è spenta a ottant'anni Igea Sonni

L'AQUILA. Si è spenta oggi all'Aquila, all'età di 80 anni, Igea Sonni. Una grande interprete, volto indimenticabile, protagonista di tantissimi spettacoli di successo del Tsa. Debutta con il Teatro Stabile dell'Aquila nel 1964 ne L'Uomo la bestia la virtù, regia di Paolo Giuranna, con Achille Millo e Claudia Giannotti. Sempre con Millo e la Giannotti è in Ed egli si nascose, regia di Giacomo Colli. Tre anni più tardi, Il Pellicano, regia di Gian Pietro Calasso. Nella stagione 1971/72, La cavalcata dei bugiardi, di Alberto Gagnarli; segue La pazza di Challot, regia di Giancarlo Cobelli, accanto a Tino Schirinzi e Piera degli Esposti; un sodalizio che continua con La figlia di Iorio e Antonio e Cleopatra. Nel 1974, è nel Cyrano di Bergerac, regia di Marco Gagliardo; in Gesta amori, tornei, battaglie del Cid Campeador, di Alessandro Giupponi con Tino Schirinzi, Giampiero Fortebraccio. Nella stagione 1975/76 è nel Lear, regia di Antonio Calenda, con Giampiero Fortebraccio e Claudia Giannotti ed è con loro anche nell'Antigone e nel Herr Brecht. Sempre con Antonio Calenda è in A piacer vostro, nella rappresentazione della Passione, accanto a Elsa Merlini e Giampiero Fortebraccio, nella Madre, con Pupella Maggio, nel Riccardo III con Glauco Mauri, in Operetta e di nuovo nella rappresentazione della Passione, stagione 1982/83, con Claudia Giannotti. Amministratori, direttore e collaboratori del Teatro stabile dell'Aquila (oggi d'Abruzzo) si uniscono al lutto della famiglia.