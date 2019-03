Tango, Uto Ughi e Fabrizio Bosso nel fine settimana

PESCARA. Ricco cartellone degli spettacoli, in Abruzzo, nella settimana che va da oggi 15 marzo a mercoledì 20 marzo. Questa sera Anna Serova & Tango Sonos, al Teatro Massimo di Pescara, sono i protagonisti di "Tango all'Opera", incontro musicale tra la passionalità dell'Opera italiana e i ritmi del Tango argentino. A Palazzo Sirena a Francavilla concerto del celebre violinista Uto Ughi, che riceve il Premio Internazionale Cicognini già conferito al maestro Ennio Morricone nel 2017. Concerti de I Camillas al Dejavu di Sant'Egidio alla Vibrata e dei Rome in Reverse al Beat Cafè di San Salvo.

Domani, sabato 16 marzo, concerto di Terje Nordgarden all'Agorà di Vasto, mentre al Controvento di Caramanico sono protagoniste le raffinate sonorità di Alos e Xabier Iriondo (replica il giorno dopo). Al Teatro Comunale di Orsogna spettacolo musicale, con l'Abruzzo in rilievo, della cantautrice Lara Molino: "La terra è di chi la canta". Alla Fondazione Pescarabruzzo concerto jazz del Michelangelo Brandimarte Trio.

"Dalle corti.. al jazz" al Marrucino domenica 17 alle ore 18: musica classica e jazz contemporaneo con artisti del calibro del trombettista Fabrizio Bosso e il talentuoso collega pianista Julian Oliver Mazzariello e la Quintessenza brass, vincitrice, lo scorso anno, del primo premio del Burke & Bagley Prize. Il duo Bosso-Mazzariello suona i brani del progetto Tandem (già album nel 2014), nel cui repertorio spiccano brani originali ma anche autori e composizioni diverse, da Oh Lady Be Good di Gershwin, a Luiza di Jobim, al tema del film Taxi Driver di Herrmann. Ad aprire il concerto è la Quintessenza brass che dalla musica di corte e da compositori come Vivaldi e Puccini arriverà alle note dei due jazzisti, lasciando loro, a sfumare, l'intero palco. A seguire in programma la mostra fotografica di Pino Giannini, la degustazione di vini Chiusa Grande (in collaborazione con Slow Food Chieti) e un ricco buffet preparato dal ristorante Tamo di Spoltore.

Martedì 19 marzo il Balletto di Milano porta in scena "Le vie en rose... bolero" al Teatro Comunale di Teramo.

Mercoledì 20 marzo, infine, concerto di Yamandu Costa al Cinquecentojazz di Corropoli.