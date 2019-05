Teramo Comix, storia e futuro del fumetto

TERAMO. Assi internazionali del fumetto che raccontano il loro mestiere, dai rudimenti imprescindibili alla storia altrettanto imprescindibile quanto affascinante di un’arte in evoluzione continua, che senza investiture ufficiali è comunque una «scienza comunicativa», utilizzata già negli anni Trenta del secolo scorso negli Stati Uniti per alfabetizzare il Paese in profonda crisi.

Kriminal

Teramo Comix & Games in questa sua XXVII edizione porta al centro la formazione, l’informazione e lo studio che occorrono per diventare delle matite eccellenti, conservando e coltivando al contempo lo stupore e la passione che il disegno porta con sé e regala generazione dopo generazione. Ospite dell’università, aule 15 e 16, da venerdì 10 a domenica 12 maggio , la rassegna targata Altrimondi, Teramo Heroes e Aca, la più longeva manifestazione dedicata al fumetto dell’Abruzzo, anche quest’anno a ingresso gratuito, comprenderà una seria di finestre su cinema, serie televisivi, cosplay, giochi – come dice il titolo – legati a questo mondo e che di esso si nutrono. Direttore artistico della sezione fumetto e anima di questa manifestazione, Carmine Di Giandomenico, formidabile matita teramana di Marvel, Dc-Comics, Bonelli e tanto altro ancora, che con la sua Heroes quest’anno darà vita a incontri speciali e all’avvio del Premio Luigi Corteggi, in onore del maestro ospite “storico” e «amico» della Teramo Comix, il creatore di Kriminal scomparso lo scorso anno.

Più di quaranta espositori provenienti da tutta Italia legati al mondo del fumetto saranno accolti nel Campus universitario di Coste Sant’Agostino.

Il programma dell’edizione 2019 è ricco di nuovi eventi, incontri, dibattiti e conferenze sugli argomenti più in voga, spaziando dal vastissimo mondo degli youtuber fino a temi più artistici dedicati alle anteprime editoriali, con la partecipazione di ospiti di livello nazionale ed internazionale, come i celebratissimi Onofrio Catacchio (da Fantomax alla Bonelli), Giuseppe Camuncoli in arte Cammo (da Dylan Dog a Batman senza dimenticare la collaborazione con Luciano Ligabue), Andrea Plazzi (curatore di tutte le serie di Leo Ortolani) e ovviamente “il nostro” Carmine Di Giandomenico.

Gli appassionati avranno la possibilità di accedere ad aree dedicate al fumetto, come l’Artist Alley e le diverse Scuole di Fumetto, ed a spazi per le attività ludiche e videoludiche, con tornei, dimostrazioni e giochi di miniature collezionabili, che vedranno coinvolti Associazioni e esperti di settore. Novità di questa edizione sono le “Escape Room”, in cui i visitatori, immersi in un ambiente a tema Stranger Things, Harry Potter, Il Trono di Spade e La Casa di Carta, verranno sfidati in quiz di logica e “rompicapo” da risolvere.

A conclusione della kermesse, nel pomeriggio di domenica, si svolgerà la gara cosplay presentata dai conduttori di RadioFrequenza, emittente radiofonica dell’Università degli studi di Teramo.

