Avezzano: furto in chiesa, rubate le (poche) offerte votive 

AVEZZANO. Entrano in chiesa durante la notte e portano via il candeliere votivo elettrico per le offerte con dentro gli spiccioli.

È accaduto nella parrocchia della Madonna del Passo ad Avezzano. Il candeliere è stato ritrovato in un campo a poche decine di metri dalla chiesa. I soldi donati dai fedeli chiaramente non c’erano più. Il bottino è stato di poche decine di euro, ma il danno, invece, è stato consistente visto che i ladri hanno distrutto l’apparecchiatura elettrica per l’accensione dei lumi. Il parroco, don Vincenzo De Mario, ha denunciato l’accaduto, lamentando una situazione di crescente degrado nel quartiere che, a causa di bande di teppisti, la sera si trasforma in un luogo pericoloso. Già in passato c’erano state proteste dei residenti per il degrado in cui versa il villino Cimarosa, come pure il parco che costeggia via Cavalieri di Vittorio Veneto. E nella zona non mancano precedenti con accoltellamenti e risse. Il parco è stato recentemente ripulito dal Comune e ora le proteste riguardano la totale assenza di un sistema d’illuminazione. (p.g.)

