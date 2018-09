Avezzano: rischio salmonella, uova ritirate 

AVEZZANO. Richiamo per rischio microbiologico: con questa motivazione, il ministero della Salute ha bloccato la messa in commercio di un lotto di uova confezionate in uno stabilimento della Marsica. Un lotto di produzione con date da martedì 11 settembre a domenica 7 ottobre. Si tratta di uova fresche in guscio, come specificato nell’avviso del ministero della Salute. Il motivo del richiamo è legato alla «positività alla salmonella enteritidis in seguito ad analisi in autocontrollo in esecuzione del piano salmonella nazionale negli avicoli 2016-2018». Nessun allarme, né rischi per l’uomo. Ma controlli capillari e richiami simili servono proprio a tutelare la salute dei consumatori. A metà agosto un analogo provvedimento, sempre in Abruzzo, aveva riguardato un’azienda avicola di Raiano. Il ministero della Salute aveva ordinato l’immediato ritiro di tre lotti di uova destinate alla sgusciatura e non alla vendita, con codice di identificazione 077AQ082, che dalle analisi erano risultate infette dal batterio. Le uova oggetto dei controlli non erano destinate alla vendita nei supermercati, ma ad altri produttori che pastorizzandole le avrebbero rese innocue. I lotti indicati e sottoposti al ritiro erano contraddistinti dai specifici numeri, tutti con scadenza ad agosto.©RIPRODUZIONE RISERVATA.