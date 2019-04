Cocullo: Festa dei serpari, treni straordinari e tutte le novità 

COCULLO. Treni straordinari, strade chiuse alle auto, parcheggi riservati, divieto di somministrare bevande in contenitori di vetro, piano di evacuazione e gestione della folla.

Sono parte delle attività che stanno impegnando le Ferrovie e l’amministrazione di Cocullo del sindaco Sandro Chiocchio per favorire i festeggiamenti in onore di San Domenico e del caratteristico rito dei Serpari in programma per mercoledì primo maggio.

Una giornata che vede un flusso di visitatori consistente riversarsi nel centro della Valle del Sagittario per assistere alla festa dal forte richiamo ancestrale. Per questo è stato redatto un piano di evacuazione che prevede postazioni di autoambulanze, parcheggi riservati alle forze dell’ordine, aree specifiche per disabili, per le autorità e la realizzazione di un piano per consentire il rapido deflusso delle persone.

Inoltre, a firma del sindaco, durante tutto l’arco delle manifestazioni saranno vietate sia l’introduzione che la vendita, nel percorso della processione e nelle strade adiacenti, di bottiglie o contenitori in vetro. Mentre dalle 23 del 28 aprile sino alle 24 del primo maggio è in vigore una serie di divieti di sosta e di transito.

Quest'ultimi, con specifiche modalità, interessano piazza Madonna delle Grazie, via Europa la strada provinciale 60, via San Domenico, via stazione, via Repubblica, via Orto Magliocco e molte altre strade del centro della Valle del Sagittario. (f.c.)

TRENI STRAORDINARI. Sono 8 i treni straordinari programmati da Trenitalia sulla linea Avezzano-Sulmona in occasione del rito dei serpari: 2.400 i posti complessivi in più a disposizione dei viaggiatori. L'offerta è stata concordata con la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi regionali e si aggiunge ai 3 treni ordinari previsti in orario che fermano a Cocullo nei giorni festivi. Questo il dettaglio degli 8 treni straordinari: R 34392 in partenza da Avezzano alle 8,05 con arrivo a Sulmona alle 9,25: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa; arrivo a Cocullo alle 8,47; R 34394 in partenza da Avezzano alle 10.25 con arrivo a Sulmona alle 11,45: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 11.11; R 34396 in partenza da Avezzano alle 13,10 e arrivo a Sulmona alle 14,25: fermata in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 13,50; R 34398 in partenza da Avezzano alle 13,40 e arrivo a Sulmona alle 15,10: fermata in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 14,30; R 34393 in partenza da Sulmona alle 9,55 con arrivo ad Avezzano alle 11,15: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 10.28; R 34395 in partenza da Sulmona alle 10,40 con arrivo ad Avezzano alle 12: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 11,14; R 34399 in partenza da Sulmona alle 13,10 con arrivo ad Avezzano alle 14,34: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 13,40; R 34391 in partenza da Sulmona alle 14 con arrivo ad Avezzano alle 15,25: ferma in tutte le stazioni intermedie eccetto Prezza e Anversa: arrivo a Cocullo alle 14,38.

Questo invece programma di dettaglio dei 3 treni con fermata straordinaria: R 7522 effettuato con nuovo numero 34400 in partenza da Roma Tiburtina alle 7.10 con arrivo a Pescara alle 11.15 ferma a Cocullo alle 9.48; R 3227 effettuato con nuovo numero 34385 in partenza da Pescara alle 7.30 con arrivo a Roma Tiburtina alle 10.55 ferma a Cocullo alle 8.51; R 3209 effettuato con nuovo numero 34389 in partenza da Pescara alle 14.46 con arrivo a Roma Termini alle 18.28 ferma a Cocullo alle 16.09.