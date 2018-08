Domani sul Centro l'inserto in regalo sulla Perdonanza

L'AQUILA. Appuntamento con la Perdonanza 2018. Otto pagine gratis sul Centro per un viaggio attraverso la storia e il futuro della Perdonanza celestiniana, l'evento aquilano per eccellenza che inizia domani con l'arrivo della fiaccola del Marrone e l'accesione del tripode (il 28 sono in programma il corteo storico e l'apertura della Porta santa, il 29 la chiusura con il rientro della Bolla di Celestino).

I lettori del quotidiano dell'Abruzzo trovano domani giovedì 23 agosto in edicola un approfondimento sulle tematiche principali della edizione numero 724 della manifestazione, che per la prima volta torna a svolgersi all'interno della restaurata basilica di Santa Maria di Collemaggio. La costruzione dell'edificio sacro, simbolo del romanico abruzzese, fu fortemente voluta proprio dall'eremita Pietro da Morrone che, a dorso d'asino, lasciato il suo luogo di ritiro, nell'agosto 1294 vi fu incoronato Papa col nome di Celestino V. In mezzo alle migliaia di fedeli, il re di Napoli Carlo D'Angiò e il figlio Carlo Martello. Dalla Bolla del Perdono scaturì il primo Giubileo della storia, un'indulgenza plenaria per tutti, in particolare per gli ultimi. Passato e presente della Perdonanza sono illustrati ai lettori del Centro attraverso le pagine storiche, le testimonianze dei protagonisti della Perdonanza dell'era moderna, gli eventi collaterali di un ricco programma religioso e civile. Con uno sguardo al futuro, nella prospettiva di ottenere il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco, possibile momento di rilancio per la città nel decennale del terremoto del 2009.