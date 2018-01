E' aquilana e si chiama Maura la prima nata d'Abruzzo

L'AQUILA. Porta il colore rosa la prima cicogna d'Abruzzo ed è dell'Aquila. A mezzanotte e due secondi del primo gennaio 2018 è nata infatti all'ospedale San Salvatore di Coppito Maura De Rosa, peso 3 chili e 285 grammi, secondogenita di papà Chistian e mamma Cristina Di Stefano. A far nascere Maura è stata l'equipe della sala parto composta dalla professoressa Angela D'Alfonso, dal dottor Francesco Filipponi e dalle ostetriche Giulia Lucci e Paola Centofanti. Questa di Maura solo per un soffio non è stata la prima nascita del 2018 in Italia solo perchè Lucas, nato alla casa di cura Santa Famiglia di Roma, è stato registrato a mezzanotte spaccata.

L'equipe di Ostetricia dell'ospedale San Salvatore che ha lavorato la notte di San Silvestro

Per quanto riguarda gli altri nati, il primo maschietto d'Abruzzo è nato all'ospedale di Chieti alle 3,54: si chiama Luca Paciocco. All'ospedale Mazzini di Teramo alle 2,30 è nata Gloria Di Donato (vedi foto sotto), figlia di Mauro e Barbara Di Sante di Basciano, mentre allo Spirito Santo di Pescara alle 5,25 è arrivata Patrizia, una bella bimba di 3,130 chilogrammi i cui genitori sono di Guardiagrele (Chieti). All'ospedale di Vasto alle 8,20 è nata la piccola Eva.