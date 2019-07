Il blogger Piero Armenti in città / VIDEO

L’AQUILA. Dal suo viaggio-reportage in America, all’Aquila. Il famoso blogger Piero Armenti, ideatore della pagina facebook "Il mio viaggio a New York", che vanta la bellezza di circa 600mila followers, cioè persone che lo seguono sui social, ha fatto tappa nel capoluogo d’Abruzzo in questi giorni, dove ha visitato – e naturalmente si è munito di decine di selfie che poi ha messo su Instagram – i monumenti più significativi, a partire dalla fontana delle Novantanove Cannelle.

Il viaggio all'Aquila di Piero Armenti Lo sguardo sulla città, a dieci anni dal terremoto, del popolare blogger che si definisce Urban explorer

Armenti ha 40 anni e prima di diventare un Urban explorer e imprenditore, come si definisce, ha vissuto in Venezuela, a Caracas. Nel 2008 è tornato in Italia, a Napoli, per un dottorato.

