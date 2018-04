L'Aquila: addio a Elda Fainella, l'unica donna grande elettrice

L'AQUILA. Una vita dedicata all'insegnamento e all'impegno in politica. Si è spenta all'età di 79 anni la storica preside Elda Anna Rosa Fainella, che ha affrontato con coraggio la battaglia contro la malattia. I funerali sono previsti domani (sabato 21) alle 14 nella chiesa del convento di San Giuliano. Per anni è stata dirigente scolastica del liceo classico Domenico Cotugno, dove è stata creatrice e ideatrice del Certamen sallustianum e delle giornate della cultura classica. Viene ricordata anche come l'unica donna ad aver rivestito il ruolo di grande elettrice, avendo rappresentato la Regione Abruzzo in occasione del voto del parlamento che portò all'elezione, nel 1999, di Carlo Azeglio Ciampi a presidente della Repubblica. Vanta una serie sterminata di titoli culturali e professionali, tra i quali va ricordata la cura profusa nella formazione dei docenti attuata mediante corsi, convegni e attività mirate. E' stata anche coordinatrice di gruppi di lavoro nazionali per il programma lingua, nonché presidente di commissione per i concorsi a cattedra e per i corsi abilitanti. Ha curato numerose pubblicazioni anche su riviste specializzate. Ha scritto il volume "Marcinelle" (Gte editore, L'Aquila 1997). Consigliere regionale per l'Abruzzo nel quinquennio 1995-2000 nell'area Dc-Partito Popolare, è stata assessore alla cultura del Comune dell'Aquila negli anni 1985-1992. H