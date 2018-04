L'Aquila, arrestati i rapinatori della sala giochi

L'AQUILA. Sono stati arrestati all’alba i rapinatori che 4 settimane fa agirono nella sala scommesse Battistelli, vicino al Tecnopolo d’Abruzzo, in zona boschetto di Pile. Sono tre aquilani che la polizia, a seguito delle indagini e soprattutto dei riscontri con le immagini delle telecamere, ritiene che siano gli autori del colpo da 10mila euro.

I tre sono stati arrestati dalla squadra mobile in esecuzione del provvedimento emesso dal giudice per le Indagini preliminari Mario Cervellino, su richiesta del sostituto procuratore Guido Cocco. Quel giorno in due entrarono nella sala giochi. Erano incappucciati e armati di un'ascia e di un coltello. Al cassiere intimarono: "Questa è una rapina, dacci il borsello». Gli investigatori ritengono dunque che fuori vi fosse una terza persona, un complice che faceva da "palo".

