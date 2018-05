Prodotti di origine animale non tracciabili nel mirino dei Nas

L'AQUILA. Scatta il vincolo sanitario per prodotti caseari e di origine animale, la cui origine non è chiara, in seguito alle verifiche dei carabinieri in Abruzzo . E' accaduto in un caseificio della provincia dell'Aquila, dove i controlli , disposti dai Nas di Pescara hanno riguardato diverse decine di lavorazioni segnalate all’autorità competente. In una macelleria della Marsica, invece, i militari, con il personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl, hanno avviato alla distruzione oltre un quintale di carne per l’impossibilità di poterne scandire la rintracciabilità. L’attività è stata sospesa per le pessime condizioni igienico sanitarie del locale di sezionamento dei prodotti lavorati, che peraltro è abusivo. In Provincia di Teramo, sempre i Nas, sono stati ispezionati due insediamenti zootecnici dove è stata rilevata la presenza di diversi capi ovi-caprini privi di marche auricolari, l’abusiva attivazione di un deposito di mangimi, oltre a carenze igienico-sanitarie e strutturali. La collaborazione con il personale del servizio veterinario dell’Asl di Teramo ha permesso il divieto di movimentazione del bestiame non identificato e la sospensione delle attività mangimistiche non autorizzate. Una rivendita di agrofarmaci, inoltre, è stata interdetta per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali. In provincia di Chieti, i Nas hanno segnalato all’autorità sanitaria il responsabile di una rivendita di prodotti agronomici e zootecnici per le inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali dei locali, carenze documentali in tema di autocontrollo aziendale e per non aver correttamente conservato le prescrizioni medico-veterinarie.