Abbateggio, aspetta la ex sotto al letto armato di coltello

ABBATEGGIO. Lo hanno trovato sotto al letto della casa della ex compagna, armato con un coltello a serramanico. E' finito qui il blitz che un romeno di 42 anni ha tentato entrando di nascosto in casa della ex compagna, anche lei romena. La donna, quando è rientrata in casa, spaventata per aver notato la porta socchiusa, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati e arrestato l'uomo con le accuse di violazione di domicilio, porto abusivo di armi da taglio e violazione all'ordinanza di allontanamento del Gip del Tribunale di Pescara. Il provvedimento era stato emesso una ventina di giorni fa dopo l'ennesima violenta discussione tra i due, quando la donna aveva chiesto l'intervento dei militari i quali, in accordo con l'autorità giudiziaria, avevano proceduto d'iniziativa all'allontanamento del 42enne dalla casa dei due ad Abbateggio. Ieri l'intervento dei carabinieri delle stazioni di San Valentino in Abruzzo Citeriore e Caramanico.