Enti pubblici, in Abruzzo venti concorsi per 70 posti 

PESCARA . Sono 20 i concorsi aperti in regione, per 70 posti di lavoro a disposizione in vari enti pubblici. Vediamo quali sono, (fonte www.concorsipubblici.com).

1) L’AQUILA. Un addetto alla segreteria del Collegio delle guide alpine d’Abruzzo. Titolo di studio: diploma. Scade il 6 maggio 2019. (Ufficio Segreteria: via Saragat, presso CSV, zona Pile L’Aquila - Tel: 392.006.3426 www.guidealpineabruzzo.it).

2) TERAMO. Un posto di medico nefrologo a tempo determinato alla Asl. Scade il 2 maggio (U.O.C. gestione del personale dell’Azienda telefono 0861/420241-822-395-823)

3) TERAMO. Quattro posti di specialista tecnico al comune (categoria D, a tempo pieno e determinato), per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica, correlati agli eventi sismici (laurea in ingegneria o architettura). Scade il 2 maggio (settore risorse umane 0861 - 324225-324288-324210 oppure affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it).

Il palazzo municipale di Atri

4) ATRI. Un posto da istruttore ufficiale della riscossione, categoria C1 (diploma) al comune. Scade il 2 maggio (telefono 085-8791221/287 http://www.comune.atri.te.gov.it/pagina2236_regolamenti.html).

5) CHIETI. Dieci posti da ricercatore (borsa di studio) all’Università D’Annunzio Chieti-Pescara (laurea in architettura, psicologia, lingue e letterature straniere, economia e commercio, chimica, scienze biologiche, medicina e chirurgia). Scade il 2 maggio (info su concorsigelmini2019@unich.it).

6) CHIETI. Sette posti da ricercatore (borsa di studio) all’Università d’Annunzio Chieti-Pescara (laurea in ingegneria, Psicologia, lingue e letterature straniere, agrarie e forestali, Scienze della terra). Scade il 2 maggio (info su concorsigelmini2019@unich.it).

7) CASTEL DI SANGRO. Un posto al comune da istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e parziale 50% (diploma). Scade il 28 aprile (Ufficio di Segreteria generale 0864/8242207 martedì, giovedì e venerdì, dalle 11 alle ore 13 www.comune.casteldisangro.aq.it).

Il Comune di Alba Adriatica

8) ALBA ADRIATICA. Al comune un posto di esecutore operativo specializzato, categoria B, a tempo indeterminato (Licenza scuola media, avviso di mobilità). Scade il 28 aprile (Ufficio personale 0861/719214 www.comune.alba-adriatica.te.it).

9) PESCARA. Un posto da medico legale a tempo indeterminato alla Asl. Scade il 25 aprile (Ufficio gestione risorse umane, Via R.Paolini, 45 - 65124 Pescara, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13, recapito telefonico 085 4253065).

10) SULMONA. Un posto al comune da istruttore tecnico-amministrativo (mobilità volontaria). Laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio. Scade il 25 aprile (www.comune.sulmona.aq.it Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso).

11) CHIETI. Sette posti da ricercatore (borsa di studio) a tempo determinato all’Università d’Annunzio (laurea in diverse discipline). Scade il 25 aprile (concorsigelmini2019@unich.it).

La sede dell'università dell'Aquila

12) L’AQUILA. Un posto da professore associato all’Università, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte (scade il 25 aprile). La responsabile del procedimento è Doriana Scarsella( settore concorsi e selezioni dell’ateneo).

13) CHIETI. Avviso di mobilità per cinque posti da dirigente medico alla Asl. Scade il 21 aprile (U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri telefonici 0873/308669 - 308679 - 0871/358886 - 358854 - 358760; www.asl2abruzzo.it).

14) TERAMO. Quattro posti da collaboratori tecnici professionali, categoria “D” del Ccnl del comparto Sanità (di cui 2 riservati), all’Istituto zooprofilattico Caporale di Teramo (laurea in varie discipline). Scade il 2 maggio. (Informazioni al settore risorse umane dell’istituto dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale lavorativo concorsi@izs.it - 0861 332348).

L'Ater di Teramo

15) TERAMO. Un posto a tempo indeterminato e parziale di istruttore tecnico geometra (diploma), area B all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Teramo (scade il 18 aprile). La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica. Tutte le comunicazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito aziendale www.golgiredaelli.it - sezione concorsi. Info su http://www.aterteramo.it).

16) CASTEL CASTAGNA. Un posto al comune, a tempo pieno (fino a dicembre 2020) di istruttore amministrativo - tecnico, categoria D, da assegnare al servizio post sisma (scade il 18 aprile). Titolo di studio: laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio (per informazioni rivolgersi alla responsabile del procedimento Alessandra Di Silvestre 0861 697250).

17) CHIETI. Procedure di selezione per la chiamata di undici professori di prima fascia, per vari dipartimenti all’Università d’Annunzio. Scade il 18 aprile. La domanda deve essere inviata con procedura telematica (info concorsigelmini2019@unich.it ).

18) CHIETI. Procedure di selezione per la chiamata di nove professori di seconda fascia, per vari dipartimenti all’Università d’Annunzio. Scade il 18 aprile. La domanda deve essere inviata con procedura telematica (info concorsigelmini2019@unich.it ).

19) TOSSICIA. Due posti al comune da istruttore tecnico, categoria D1, a tempo determinato e parziale.Titolo di studio: Laurea in architettura, ingegneria edile o ingegneria civile. Scade il 14 aprile (Info a ufficio finanziario tel. 0861/698014 www.comune.tossicia.te.it).

20) L’AQUILA. Procedura di selezione all’Università per due professori di seconda fascia al Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche (scade l’11 aprile). Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532 ).