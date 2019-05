Il rombo di 900 Harley Davidson alla parata del 10° Run dannunziano

PESCARA. Il rombo di oltre novecento Harley Davidson farà da colonna sonora alla parata di moto, 10° Run dannunziano, che partirà sabato 11 maggio, ore 11, da corso Umberto, a Pescara, e si dispiegherà seguendo corso Vittorio Emanuele in direzione sud, piazza Italia, via Paolucci, lungomare Matteotti (direzione nord), viale della Riviera (direzione nord), quindi la riviera di Montesilvano, percorrendo via Aldo Moro, per poi raggiungere Città Sant’Angelo, Silvi Marina, Pineto, Villa Fumosa, Scerne, Roseto degli Abruzzi fino a Giulianova. La manifestazione è dedicata a Gabriele D’Annunzio, autore del “Vivere ardendo senza bruciarsi mai”, modus vivendi caro gli harleysti che avranno l’opportunità di visitare l’Abruzzo in sella alle due ruote.

Il motoraduno a Pescara

Come prologo alla parata di sabato, la leggenda americana delle Harley Davidson rivive da domani, venerdì 10 maggio, a Montesilvano. L’accoglienza dei partecipanti è al Pala Dean Martin. Cinquanta chapters (singoli gruppi di appassionati della due ruote statunitense), provenienti da 43 città italiane e non solo (iscrizioni si registrano anche da Malta e Stoccolma), saranno in città per l’evento organizzato dal Pescara Chapter.

Harley Davidson in parata

«Ecco un esempio di eccellente marketing turistico» osserva Adriano Tocco, direttore del Grand Hotel Adriatico e vicepresidente di Federalberghi Pescara, «gli appassionati di Harley Davidson sono persone che amano girare il Paese con le loro potenti motociclette e rappresentano una clientela di alto livello. Il 10° Run dannunziano è una manifestazione di grandissimo valore, cresciuta con il tempo e ormai rilevante a livello internazionale».

