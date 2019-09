Jova beach party, piano traffico, parcheggi e divieti. E sul Centro lo Speciale con il poster

MONTESILVANO. Viabilità e traffico stravolti in occasione del Jova beach party di sabato 7 settembre per il quale è previsto l'arrivo di 32mila spettatori fin dal primo mattino.

In occasione del maxi evento Il Centro di sabato 7 settembre presenta uno Speciale gratis di 8 pagine con tutto quello che c'è da sapere e da conoscere sul Jova beach party. Lo Speciale racchiude un poster di Jovanotti firmato da lui.

Il piano traffico e parcheggi è previsto dalle ore 8 fino almeno alle 24 dello stesso giorno. Ecco itinerari consigliati.

Autostrada: per chi viene da sud, l'uscita consigliata è Pescara Ovest, perché ha un casello più grande rispetto a Pescara Sud. Per chi invece arriva da Nord, l'uscita + Pescara Nord.

Ingressi e controlli: il pre-filtraggio da parte delle forze dell'ordine, è previsto in via Trentino. Dopo i controlli si percorsa via Lazio, fino all'ingresso al concerto in via Torrente Piomba.

Parcheggi. A Montesilvano: PalaDean Martin, Porto Allegro, Cormorano, strada parco (tranne nel tratto tra via Adige e via Arno), teatro del mare (dal lungomare fino alla stazione), PalaRoma, svincolo Santa Filomena. A Pescara, invece, la sosta è prevista nelle seguenti aree: area di risulta, strada parco, porto (zona ex cofa), teatro d'Annunzio. Le aree sosta di Pescara sono collegate con 30 navette con frequenza ogni 15' e poi dalle ore 15 ogni 10' fino alla zona del PalaRoma. Raddoppio della linee bus. I parcheggi sono sono gestiti da società di parcheggi Sigi e Sanremo, Pescara parcheggi, e costano dieci ore tutto il giorno.

Traffico: dall'inizio del lungomare, zona grandi Alberghi, a via Arno è interdetto il traffico auto. Zona chiusa al traffico da via Marinelli a via Torrente Piomba (i residenti che escono da via Isonzo sono obbligati a procedere in direzione sud). L'accesso nella strada lungo la pineta (parallela alla riviera) è percorribile solo a piedi.Da via Marinelli a via Torrente Piomba traffico limitato per consentire agli stabilimenti di rifornirsi.

Divieti. Dalle ore 7 del 7 settembre alle ore 5 di domenica 8 settembre scatta l'ordinanza municipale su cibo, bevande e spray di autodifesa. Divieto assoluto per il commercio ambulante nel quadrilatero ricompreso tra via Rossi, via Maresca via A. Moro, via Arno e Corso Umberto ad eccezione di quelli autorizzati per il mercato Truck Food e delle attività di vendita direttamente disposte dall’organizzazione.

Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine (anche se da distributori automatici), di bevande alcoliche di qualsiasi genere oltre gli 11 gradi,, vietato il consumo e/o abbandono in luogo pubblico di cibi e/o bevande contenuti in vetro e/o lattine; divieto di porto ed uso di dispositivi di autodifesa che nebulizzano sostanze urticanti (spray al peperoncino e altri).

Pineta chiusa. La Pineta è interdetta in tutta l'area rossa, con il dispiegamento di forze dell'ordine, comprese le guardie ambientali a cavallo, vigili municipali anche di Pescara, 60 circa. nella pineta sono allestiti due ospedali da campo. infine, divieto di balneazione dalle dalle 18,30 fino a cessate esigenze, sul tratto interessato, sempre per il 7 settembre.