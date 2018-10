Pescara, in 2mila alla festa di Azione Cattolica

PESCARA. Sono attesi in 2mila questo pomeriggio (ore 16,30) al Palasport Giovanni Paolo II, dalle diocesi d’Abruzzo e Molise, per l’iniziativa di Azione Cattolica “stradafACendo: 150 anni in corso d’opera”. Si tratta della festa regionale per i 150 anni dell’associazione. A partecipare sono soci e simpatizzanti di tutte le età, ragazzi, giovani e adulti, che ripercorrono la storia dell’Ac.

In base al programma, dopo l’accoglienza animata dalla band musicale proveniente dalla diocesi di Chieti-Vasto, alle 17 è l’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, a presiedere la preghiera introduttiva, concelebrata con gli altri vescovi della Conferenza episcopale abruzzese e molisana. Poi, ogni diocesi è protagonista attraverso la presentazione della biografia dei personaggi che hanno fatto la storia dell’Azione Cattolica nei rispettivi territori. Vengono proiettati i documenti storici e le fotografie degli eventi, piccoli e grandi, rimasti nella memoria dei soci. Due i testimonial, in rappresentanza dell’Abruzzo e del Molise: l’arbitro di Serie A di calcio Aleandro Di Paolo, di Avezzano, e l’attaccante della Spal, originario di Roccavivara (Campobasso), Mirco Antenucci. Il momento centrale è dedicato ai giovani, con un manifesto contro lo spopolamento e le migrazioni all’estero.