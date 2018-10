Pescara: lite in strada, la polizia lo salva dal linciaggio

PESCARA. La polizia lo salva da una sorta di linciaggio in strada ma lui aggredisce gli agenti che poi a loro volta scoprono che l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari. E' quanto avvenuto ieri sera in via Tavo quando la polizia è intervenuta per sedare una lite. Sul posto gli agenti della squadra volante hanno trovato residenti che inveivano contro un uomo affacciato al balcone di casa. Lui, S.V., 27enne pescarese, noto per altri fatti, scende improvvisamente in strada e minaccia ed aggredisce con pugni prima uno dei giovani in strada e poi gli stessi poliziotti che cercano di bloccarlo. S.V. viene in qualche modo allontanato per evitare che la folla lo circondasse. Una volta bloccato, la polizia scopre che era stato recentemente dimesso dal reparto di psichiatria e ai domiciliari nella propria abitazione. E nel suo appartamento gli agenti del Reparto prevenzione crimine Abruzzo trovano vari ritagli di cellophane utilizzati per confezionare dosi di stupefacente, 4 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Nei suoi confronti sono così scattati gli arresti per evasione, resistenza e minacce a pubblico ufficiale nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente,