Pescara: scatta la Notte dello shopping, le vie del centro senz’auto 

PESCARA. Musica, spettacoli, negozi aperti fino a tarda sera in tutte le strade del centro. Poi, ciliegina sulla torta, il concerto gratis di Arisa alle 23,30 in piazza Salotto. È la Notte dello shopping, uno degli ultimi grandi eventi organizzati dal Comune per questa estate.

«Stasera sarà festa grande», ha assicurato l’assessore al turismo Giacomo Cuzzi. Le strade del centro commerciale naturale si trasformano in tanti palchi dove si esibiscono band, dj e ballerini. Niente auto a partire dalle 18 fino alle 3 di domani mattina. In compenso, la riviera resta aperta, mentre i parcheggi nelle aree di risulta saranno gratis, sempre dalle 18.

Il tema della Notte dello shopping è il festival anni Cinquanta dal titolo "You wanna be americano".

«Questo evento», ha detto Cuzzi, «accenderà il Ferragosto in città, con Arisa che chiude la Notte con il concerto alle 23,30, un orario concepito per conciliare al meglio acquisti e intrattenimento». «Si tratta di una grandissima voce», ha affermato l’assessore, «un’interessante presenza scenica, un personaggio che appassiona sia i giovanissimi che un pubblico più maturo. Una festa che, oltre ad Arisa, ha quest’anno i colori e la musica degli anni Cinquanta, perché ad animare le vie dello shopping ci sarà il festival “You wanna be americano”, a cura dell’Endas Abruzzo».

Per l’occasione, il centro della città diventa un’enorme isola pedonale. Dalle 17, scatta il divieto di sosta su corso Vittorio (tra piazza Italia e via Michelangelo), via Fabrizi (tra piazza Salotto e via Venezia), via Ravenna (tra via Fabrizi e corso Vittorio), via Firenze (tra via Venezia e via Genova).

Invece, dalle 18, entra in vigore il divieto di transito in tutte le strade comprese all’interno dell’area delimitata dalle seguenti vie: via Venezia, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, viale Regina Margherita, via De Amicis, viale Regina Elena, via Mazzini, lungomare Matteotti, via de Sanctis, via Tasso, via Foscolo.

«Tra le novità inserite per limitare i disagi e dare sfogo al traffico», ha spiegato il vice sindaco Antonio Blasioli, «si è deciso di aprire via Caduta del forte nei due sensi di marcia. Dalle 18, la corsia preferenziale degli autobus, lato nord, sarà transitabile alle auto in direzione monti, mentre rimarrà regolarmente aperta quella verso il mare». La riviera nord resta aperta.

Per motivi di sicurezza, scattano anche i divieti di consumo e/o abbandono in luoghi pubblici di bevande contenute in bottiglie o lattine. Inoltre, a partire dalle 19 fino alle 3 di domani mattina, è vietata la vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o lattine all’interno del quadrilatero delineato da corso Vittorio, viale Muzii, viale della Riviera, lungomare Matteotti, via Balilla, via Venezia.

