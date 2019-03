Primarie del Pd, in Abruzzo aperti 200 seggi 

PESCARA. Il popolo del Pd oggi domenica 3 marzo al voto per eleggere il nuovo segretario e l’assemblea nazionale. In Abruzzo si vota in duecento seggi allestiti in tutta la regione, dalle 8 alle 20. Per conoscere quello più vicino a casa basta andare sul sito del Pd e inserire il nome del comune di residenza, alla sezione “Trova il tuo seggio”.

Per votare è necessario portare un documento di riconoscimento valida e la tessera elettorale. Possono votare anche gli elettori fuori sede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online. I cittadini extracomunitari devono portare un documento di riconoscimento, o il permesso di soggiorno, o la ricevuta di richiesta di rinnovo. A tutti gli elettori è richiesto un contributo minimo di 2 euro. Si vota tracciando un segno su una delle liste di candidati all’assemblea nazionale.

Per l’assemblea nazionale nelle liste collegate a Maurizio Martina, nel collegio di Chieti sono candidati Luigi Febo, Marianna Del Bonifro, Roberto Serafini, Gianna Di Crescenzo, Mauro Marrone. Nel collegio dell’Aquila sono candidati Stefania Pezzopane, Simone Cococcia, Valentina Di Benedetto, Giovanni Tuzi. In quello di Pescara ci sono Gianluca Fusilli, Paola Marchegiani, Antonio Di Marco, Romina Di Costanzo, Daniele Giangiulio. A Teramo Fabrice Ruffini, Carmela Bruscia, Paolo Tribuiani, Nicoletta Ulisse.

Nella lista a sostegno di Luca Zingaretti sono candidati al collegio di Chieti, Andrea Catena, Maria Saveria Borrelli, Fabio Giangiacomo, Tina Di Girolamo, Nevio Salomone. In quello dell’Aquila i candidati sono Michele Fina, Lorenza Panei, Stefano Albano e Ilaria Rosa.

A Pescara si candidano Giovanni Lolli, Leila Kechoud, Antonio V. Tiberio, Lisa Vadini, Andrea Vecchiotti.

Nel collegio di Teramo i candidati sono Stefania Di Padova, Robert Verrocchio, Francesca Di Gregorio, Oreste Marchionni.

Nella lista collegata a Roberto Giachetti i candidati del collegio di Chieti sono Angelo Laccisaglia, Federico Cinalli, Angelo Radica, Lucia Calabria, Felice Costantino. All’Aquila Antonella Fiordì, Carlo Piccone, Maria Donata Di Gregorio.

A Pescara i candidati sono Marco Presutti, Deborah Di Giacomo, Gianluca Ferri, Chiara Misero, Giovanni Colliva. Infine, nel collegio Teramo i candidati sono Flavio Bartolini, Nadia Ranalli, Luigino Medori, Adalgisa Russi.

All’Aquila i seggi sono tre (nella sede Ance, alla villa comunale di Paganica, nella delegazione di Sassa); a Pescara sette: piazza Duca (ex circoscrizione), gazebo Santa Filomena, sede del Comune, sede del Comune in via Rigopiano, ex circoscrizione Piazza Grue, circolo Pd di Villa del Fuoco (dove votano anche stranieri e fuori sede), gazebo Pescara Sud Colle Breccia.

A Montesilvano il seggio è in via Roma.

A Chieti si vota al Grande Albergo Abruzzo (via Asinio Herio) e al Nuovo Albergo in Viale croce, allo Scalo.

Seggi anche a Ortona (sede Pd), Lanciano (circolo Pd, ex negozio The Fox e Circolo Anziani) e a Vasto (Palazzetto dello Sport).

A Teramo si vota nel gazebo in piazza Martiri, al circolo Pd di San Nicolò, e al circolo Pd di Villa Vomano.

E dopo la segreteria nazionale, tra un paio di mesi o forse anche prima, può essere la volta di quella regionale affidata a Renzo Di Sabatino dopo le dimissioni di Marco Rapino. (a.bag.)