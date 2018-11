Ristorante degli Chef, tra i 10 finalisti la pescarese Annalisa D'Incecco

PESCARA. C’è una pescarese tra i dieci candidati in lizza per la vittoria finale al Ristorante degli Chef, la sfida tra talent e reality che non si risolve solo tra i fornelli. Sotto gli occhi degli chef stellati Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì, si misureranno le velleità di Annalisa D’Incecco, 38 anni, disoccupata che ama sperimentare piatti etnici senza dimenticare il suo Abruzzo. Annalisa ha convinto i giudici con la sua ricetta “La valigia nel piatto”, dopo la prima, durissima selezione proposta dal nuovo programma di Rai2. Contesa nella quale bisogna dimostrare non solo di essere ottimi cuochi, ma anche di saper gestire un locale. Annalisa ha già superato l’agguerrita concorrenza di 80 aspiranti chef scelti tra le oltre tremila candidature arrivate da tutta Italia, e non solo. I dieci finalisti che, con le loro creazioni culinarie, hanno convinto i giudici e si sono guadagnati l’ingresso alla prima edizione de Il Ristorante degli Chef, si contenderanno, tra l’arena di gioco e la cucina del locale, piatto dopo piatto, il premio finale: la possibilità di formarsi nella scuola internazionale di cucina italiana Alma, luogo di eccellenza che ha visto nascere e crescere nel corso della sua lunga storia i più affermati chef, diventando un passaggio obbligato e fondamentale per chiunque sogni di lavorare nel mondo della cucina. Il Ristorante degli Chef è la versione italiana di Kitchen Owners – Duenos de la Cocina, prodotto e distribuito dall’argentina Telefe. Scritto da Barbara Boncompagni con Benedetto Calì, Francesco Gorgoni, Francesca Di Maio, Andrea Masci, il programma è a cura di Massimo Righini, la regia di Giuseppe Bianchi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA