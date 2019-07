Scoperto con i soldi falsi dopo un volo da Malta

PESCARA. Sorpreso all’aeroporto con 219 banconote da 20 euro (valore nominale 4mila 380 euro) che sono risultate false. L’intuito e l’esperienza dei finanzieri del gruppo di Pescara ha determinato la decisione di approfondire i controlli su un uomo residente a Foggia, in arrivo con un volo da Malta. Gli operanti alla dogana dell’aeroporto d’Abruzzo lo hanno invitato a dichiarare la valuta in suo possesso e, non ritenendo convincente quanto dichiarato, hanno fatto una verifica dei bagagli e degli effetti personali.

Gli operatori della finanza alla dogana dell'aeroporto

Controllo opportuno, posto che oltre al denaro dichiarato dal passeggero – genericamente indicato fra 4 e 5mila euro – è stato trovato, in un borsello, un sacchetto bianco contenente ulteriori banconote di diverso taglio per un importo complessivo pari a circa 9mila euro. Da verifiche più accurate – con l’utilizzo della macchina valorizzatrice di banconote, in dotazione ai funzionari doganali – emergeva che 219 banconote da 20 euro erano false. In merito alla provenienza del denaro, il passeggero ha detto che era l’incasso di un’attività gestita a Malta. Le banconote false sono state sottoposte a sequestro e l'uomo denunciato alla magistratura di Pescara per introduzione nello Stato di monete falsificate, reato che prevede pene fino a 6 anni di reclusione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA