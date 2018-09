SuperEnalotto, jackpot sfiorato. Vinti 40mila euro con un cinque

PESCARA. Jackpot solo sfiorato al SuperEnalotto per un giocatore di Pescara, che però con un cinque porta a casa 40mila euro: la giocata vincente è stata convalidata al civico 169 della Tabaccheria di viale Guglielmo Pepe. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 40,7 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Abruzzo, riferisce Agipronews, il 6 manca dall'agosto 2012, con 12 milioni finiti ad Avezzano.