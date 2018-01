Talami e presepe vivente di Cerqueto esclusi dai fondi alla cultura

PESCARA . I Talami di Orsogna, “Quadri biblici viventi in onore di Maria Santissima del Rifugio”, restano fuori dai fondi regionali per la cultura. Una rappresentazione, che al pari della sedicesima edizione del festival “Il fiume e la memoria”, del presepe vivente di Cerqueto di Fano Adriano, all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga, per la Regione «non presenta le caratteristiche di grande evento». Bocciati, con la medesima motivazione, anche la rassegna “La cultura dei legami - L’erranza”, proposta dall’associazione Teatro Immediato, “Bell’estate” del Comune di Fossacesia, e il Borgo di Babbo Natale, organizzato a Bellante dall’omonima associazione.Più fortunati altri 59 eventi, per i quali la Regione ha previsto degli stanziamenti, a titolo di “contributo provvisoriamente concesso”, che vanno da un minimo di mille a un massimo di 25mila euro. Per ora, soltanto dieci fra enti e associazioni hanno ricevuto i soldi. Con una determina firmata lo scorso 19 dicembre, saranno erogati fondi al Comune di Chieti per l’organizzazione della XVIII Settimana Mozartiana (21mila euro), alla Fondazione Tanturri, che organizza il Premio Scanno (21mila euro), all’ente morale società della musica per il teatro “Primo Riccitelli” di Teramo (22mila euro), all’associazione musicale Mario Castelnuovo, per l’edizione numero 24 dei “Concerti sotto le stelle” (18mila euro). Altri 25mila sono stati riconosciuti alla società del teatro e della musica “L.Barbara” di Pescara per la stagione teatrale 2017, 20mila euro all’Istituto cinematografico “La lanterna magica” dell’Aquila, per finanziare la cineteca “Maria Pia Casilio”, 15mila euro all’associazione orchestrale da camera Benedetto Marcello di Teramo , per la rassegna “Musicalmente 2017”, 8mila euro al Comune di Spoltore per lo Spoltore Ensemble, 21mila euro all’associazione culturale Harmonia Novissima di Avezzano per il concerto di Natale, e altri 21mila al Teatro dei colori onlus, di Avezzano, per l’edizione numero 30 del progetto di teatro per ragazzi e giovani.Sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento altri 49 soggetti, fra enti pubblici e associazioni, che per ora restano a bocca asciutta, in attesa che vengano trovati i fondi per dare attuazione concreta al bando emanato lo scorso ottobre.Si tratta del Comune di Tagliacozzo, che dovrebbe ricevere 24mila euro per il Festival internazionale di mezza estate, dell’associazione culturale Stardust Production, per il Vasto Siren Festival 2017 e l’associazione culturale Blu Bar (Blu Bar Festival), entrambe in attesa di ricevere 23mila euro ognuna.Al Comune di Avezzano sono stati promessi 22mila euro la stagione di prosa. La serie da 21mila euro di contributi riguarda sette associazioni: si tratta del Teatro del Sangro, della Camerata musicale sulmonese (per la stagione al teatro Maria Caniglia), di “Vivere Gessopalena”(Mongolfiere nella Maiella), Aisico (Associazione italiana per la sicurezza della circolazione, che promuove il Festival della Piana del Cavaliere), di Abruzzo fotografie di Michael Kenna, dell’associazione Libera delle arti (stagione concertistica del Colibrì Ensemble di Montesilvano, e dell’associazione Mente Locale, per la quindicesima edizione del Fla Pescara Festival.Ventimila euro sono attesi dall’Istituto Tostiano di Ortona, organizzatore dell’evento “Francesco Paolo Tosti nel mercato musicale internazionale” e dall’Interamnia Word Music, promotrice del Festival del saltarello. L’associazione Muntangnjazz (festival internazionale che si svolge nel centro Abruzzo) e l’associazione Abruzzo Ontario (Atri Cup 2017), riceveranno 19mila euro. L’Accademia europea di arte Romanì, per il 24° Festival Alexian and International friend avrà 15mila euro.Soltanto 14mila, invece, per l’associazione culturale intitolata a Ennio Flaiano, organizzatrice dell’omonimo premio internazionale.