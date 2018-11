Vinile, che passione: torna la Fiera del Disco

PESCARA. Torna nel fine settimana le Fiera del Disco a Pescara. Il 10 e 11 novembre, al porto turistico (via Papa Giovanni XXIII), decima edizione della rassegna con orario continuato dalle 10 alle 20. L'ascesa del vinile si sta dimostrando sempre più inarrestabile. Nel 2017, le statistiche hanno confermato come il mercato del vinile abbia generato più utenti di supporti musicali digitali come Spotify e Youtube. La tendenza che ha ripreso a correre da alcuni anni non conosce battute d'arresto né crisi, anzi rivela un ampio mondo articolato, in ogni sua sfaccettatura: comprende persone di qualsiasi provenienza, età e stili di vita.

La Fiera del Disco a Pescara

Tutte animate dalla comune passione per ciò che si può ascoltare con una qualità senza precedenti: il vinile. La fiera, a cura di Ernyaldisko, riunisce i migliori espositori. La scelta dell’Abruzzo e di Pescara nasce dal fatto che la città adriatica è in un punto geograficamente strategico, inoltre il porto turistico offre scorci che favoriscono l'atmosfera vintage del vinile. I visitatori troveranno circa 50 espositori provenienti da tutta Italia, ognuno di loro specializzato in generi e categorie differenti: dal rock al pop, dalla disco al metal, dal progressive al blues, senza tralasciare lirica, funk, hip hop, musica italiana e molto altro. Dai vinili acquistabili con un paio di monete a vere e proprie rarità. E non solo vinili, ma anche cd, dvd, gadget, memorabilia e tutto ciò che abbraccia l'ampia gamma dell'offerta musicale. La scommessa è uscire dalla "nicchia per pochi eletti" per abbracciare una sfera condivisa di passioni e ricerche. Info e contatti: Ernyaldisko - Genova, via Galata 106r, www.ernyaldisko.com. Ingresso: 3 euro al giorno. Segui l'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/328609814561935/. Link sito Fiera del Disco di Pescara: http://www.ernyaldisko.com/2018/04/fiera-del-disco-di-pescara-novembre-2018/

