Al via da domani in Abruzzo il 57° Torneo delle Regioni, arriverà anche Fabbricini

ORTONA. Con l’arrivo delle prime delegazioni nei Grandi Alberghi a Montesilvano ha preso ufficialmente il via la 57ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio. Da domani al 31 marzo l’Abruzzo diventerà la capitale del calcio dilettantistico nazionale. Settantacinque selezioni scenderanno in campo nelle quattro categorie: Giovanissimi, Allievi, Juniores e Femminile. Le prime squadre ad arrivare sono state quelle della Sicilia, del Friuli e della Sardegna. Oggi sarà il turno delle altre e da domani la parola passerà al campo. Sarà un bel banco di prova per la macchina organizzativa guidata da Ezio Memmo del comitato regionale della Lnd presieduta da Daniele Ortolano. E sarà anche un esame probante per le quattro selezioni abruzzesi che sono state presentate ieri pomeriggio al teatro Tosti di Ortona. Una passerella in attesa delle prime gare di domani. Per l’occasione era presente anche l’assessore allo sport Silvio Paolucci in rappresentanza della Regione che ha contribuito a parte delle spese nella speranza di avere un ritorno sul piano dell’immagine e del turismo. Di certo l’Abruzzo avrà gli occhi addosso di addetti ai lavori e dirigenti federali. Domani dovrebbe arrivare anche il commissario della Figc, Roberto Fabbricini per un saluto. E ha garantito la presenza anche per venerdì prossimo in occasione delle premiazioni allo stadio Bonolis di Teramo. Ovviamente, in questi giorni sarà di casa sui campi scelti per le partite l’onorevole Cosimo Sibilia, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti che organizza la manifestazione. Che torna in Abruzzo a distanza di anni da quell’aprile del 2009 quando la passerella del calcio giovanile dilettantistico fu interrotta dal terremoto. «Mi sono fortemente battuto per riportare il Torneo delle Regioni dopo la tragica fine che c’è stata nell’edizione 2009, quando tutta l’Italia calcistica e dilettantistica giovanile era concentrata sulla costa abruzzese», ha ricordato Daniele Ortolano. «Avevamo dato il calcio d’inizio, già svolto le prime due giornate, e poi quell’immagine di un Abruzzo che trema e della tragedia, unita a quelle del 2016 e 2017».

Sarà, quindi, l’occasione del riscatto, un’occasione per rilanciare l’immagine della regione, a livello di turismo e di efficienza organizzativa. Così com’è stato per il Torneo delle Regioni di pallacanestro che si è svolto l’anno scorso in Abruzzo e quello della pallavolo in programma a fine giugno, sempre sul territorio regionale. Un’abbuffata di calcio con 139 partite da disputare sui 36 campi scelti.

Il clou nelle prime tre giornate - domani, domenica e lunedì - con 37 gare al giorno per i gironi eliminatori. Sabato sera, a Francavilla, è in programma la cena di gala con in rappresentanti delle delegazioni. E poi lunedì al Porto Turistico di Pescara la festa degli atleti, circa 1.500, tra i 14 e i 22 anni. Una serata all’insegna del divertimento e della discoteca. Non c’è solo l’aspetto organizzativo e logistico, ma, soprattutto, quello tecnico. E l’Abruzzo con le quattro selezioni punta al superamento del primo turno nella speranza che almeno una di esse arrivi fino in fondo per alzare il trofeo. Da domani a lunedì la fase a gironi: cinque raggruppamenti per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi, quattro per il femminile.

Si parte ogni giorno alle ore 10 con le partite dei Giovanissimi, a seguire gli Allievi alle 11.30, le calciatrici alle 14.30 e i ragazzi della Juniores alle 16. Martedì riposo, mercoledì si riprenderà con quarti di finale e semifinali il 28 e il 29 (Giovanissimi ore 11, Allievi e Femminile ore 14.30, Juniores ore 16.30). Le finali saranno articolate in due giornate: il 30 marzo si terranno al Bonolis di Teramo quelle di Giovanissimi (14,30) e Allievi (16,30); il 31 trasferimento all'Acquasanta di L'Aquila per Femminile (11,30) e Juniores (14,30).

