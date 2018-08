Buon Pescara nell'amichevole con l'Angolana

CITTÀ SANT'ANGELO. Prove generali in vista della Coppa Italia per il Pescara che questo pomeriggio è sceso sono in campo al Comunale di Città Sant'Angelo (Pescara), per affrontare in amichevole la formazione locale della Renato Curi Angolana (Eccellenza Abruzzo). I ragazzi di Giuseppe Pillon, dopo novanta minuti giocati a buon ritmo, nonostante il gran caldo, si sono imposti con il risultato di 4-0 grazie alle reti di Monachello, Mancuso, Memushaj nel primo tempo e Cocco nella ripresa. Il tecnico biancazzurro ne ha approfittato per valutare lo stato di forma e la condizione generale della squadra in vista dell'impegno di domenica prossima alle 20.30 allo stadio Adriatico con il Pordenone. Assente oggi il difensore ex Spal e Venezia Del Grosso, che dovrà restare fuori per tre settimane a causa di un guaio muscolare. Mancavano all'appello anche Fiorillo, Machin, Elizalde, Marras e Campagnaro, oltre ai nazionali Capone e Melegoni.