Duemila podisti pronti alla sfida del Vivicittà

PESCARA. Viene definita la corsa più grande del mondo, ed è proprio così, in quanto il Vivicittà è una complessa organizzazione che prevede lo svolgimento dell'evento simultaneamente in tutte le più importanti città italiane ed europee. Per la 36ª edizione sono ben 78 le sedi interessate, di cui 37 in Italia, 20 istituti penitenziari e altre 21 in tutto il mondo. A coordinare l'intero evento è il comitato Nazionale Uisp. Per l'Abruzzo, la scelta è ricaduta su Pescara. E così, domani (domenica 31) alla partenza delle ore 10,30, sono previsti circa duemila podisti.

La novità più importante del 2019 sta in una rivisitazione del percorso che passa dai canonici 12 km a 10 km misurati ed omologati da una apposita commissione. Il percorso di Pescara prevede un circuito di 5 km da ripetersi due volte per la competitiva ed una sola volta per la passeggiata con partenza e arrivo in Piazza della Rinascita. La corsa si svolge in pieno centro su un percorso veloce, che ha catalizzato l'interesse di grandi atleti italiani e stranieri. Tra i favoriti il giovane e promettente abruzzese portacolori della società Aterno Pescara, Douglas Scarlato che dovrà vedersela con atleti del calibro di Dario Santoro, atleta pugliese portacolori dell'Atletica Potenza Picena, già campione italiano di maratona, e il keniano Boniface Kimutai Kiplimo, neo acquisto della Vini Fantini. Insieme a loro tutti i migliori abruzzesi sia al maschile che al femminile.

Tra le donne in particolare citiamo la portacolori Runners Chieti Sara Di Prinzio, reduce dall'ottimo quinto posto con record personale nella Maratonina dei Fiori di San Benedetto del Tronto. Vicino ai grandi atleti ci sono anche personalità istituzionali: a fare gli onori di casa il sindaco Marco Alessandrini che partecipa alla passeggiata, mentre sul percorso di 10 km corre il presidente della Regione Marco Marsilio, portacolori della società Tocco Runner che nell'occasione punta dritto alla vittoria di squadra, al pari della Runners Pescara, della Passologico e della Runners Chieti. Il ricavato delle iscrizioni a Vivicittà contribuirà all’acquisto di un mini bus per trasportare i bambini con disabilità ospitati nella Ghassan Kanafani Cultural Foundation. È possibile iscriversi alla segreteria allestita nell'Urban box di piazza Della Rinascita oggi (sabato 30 marzo) dalle 16 alle 19.

DIVIETI E STRADE CHIUSE. Divieti di transito, (traffico automobilistico e ciclistico) su: -piazza della Rinascita, -Via N. Fabrizi, -Via U. Foscolo, -Lungomare G. Matteotti, -tratto di Via Paolucci compreso tra l’incrocio con Via Puccini e l’imbocco di Lungomare Matteotti, -Viale della Riviera (in andata e ritorno con inversione di marcia all’altezza dello stabilimento balneare “La Medusa”) -Via L. Muzii (tratto compreso tra Viale della Riviera e Viale Regina Margherita), -Viale Regina Margherita, con arrivo (previsto per le ore 11,45 circa) in piazza della Rinascita; con chiusura delle strade laterali che si immettono sulle medesime vie; l’istituzione di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su: -entrambi i lati del tratto di Via della Riviera compreso tra lo stabilimento balneare “Carabinieri” e lo stabilimento balneare “La Medusa”, per una lunghezza complessiva di circa 60 metri lineari; il divieto di transito, limitatamente al traffico ciclistico, sarà istituito dalle ore 9 fino alle ore 12; l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su: lato mare di via Nicola Fabrizi, limitatamente al tratto compreso tra corso Umberto e via Trento (limitatamente a n. 4 posti auto antistanti l’ingresso alla filiale UBI Banca) a esclusione dei mezzi dell’organizzazione della Maratona, dalle ore 7:30 fino alle ore 12; l’istituzione di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in: via L. Muzii lato Sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Regina Margherita e l’incrocio con Viale della Riviera, dalle ore 7:30 fino alle ore 12.