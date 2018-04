Eusebio Di Francesco vince il derby delle panchine

ROMA. Un derby al fotofinish, alla fine la spunta Eusebio Di Francesco su Simone Inzaghi. Va al tecnico giallorosso l'VIII edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot promosso dall'Unione Sportiva Acli con la Figc. Il tecnico della Roma è stato scelto da una giuria presieduta dal commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, coordinata dal giornalista Enrico Varriale e alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale dell'Us Acli, Damiano Lembo, e in qualità di presidenti onorari l'ex presidente della Figc, Giancarlo Abete, e l'ex numero uno dell'Us Acli, Marco Galdiolo. Nell'albo d'oro del prestigioso premio, Di Francesco succede a Maurizio Sarri, vincitore della scorsa edizione. La cerimonia di consegna si svolgerà al Salone d'Onore del Coni a Roma il 21 maggio, alle ore 12, e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD con replica alle 23 sullo stesso canale. "Coraggioso, caparbio, tenace" questa la motivazione espressa dalla giuria. In Eusebio Di Francesco si fondono tre caratteristiche proprie della sua terra d'origine, l'Abruzzo, dove ha cominciato la sua carriera d'allenatore dopo quella da calciatore, che ha avuto il suo culmine con la maglia della Roma quando conquistò lo scudetto nel 2001. Diventato mister" prosegue la giuria "Eusebio ha saputo mettere insieme la voglia di fare calcio propositivo dell'antico maestro Zeman, con la concretezza praticata da Fabio Capello. Valori tattici e valori umani dimostrati anche partecipando a tante iniziative benefiche, pure al fianco dell'Us Acli. Un bagaglio che ha saputo trasmettere sempre ai suoi giocatori dagli inizi con il Sassuolo e poi senza patire il salto nella grande piazza alla Roma. Alla guida dei giallorossi, ha realizzato un cammino in Champions League tanto clamoroso quanto esaltante, perché costruito da matricola all'esordio nella massima competizione continentale per club".

"Grazie all'Us Acli", le parole del commissario straordinario della Figc, "perché il Bearzot è diventato un importante riconoscimento ai nostri tecnici. È stato molto difficile scegliere tra i due finalisti, perché quest'anno secondo me ci volevano due premi Bearzot. Sia Di Francesco che Inzaghi lo meritavano". Ad annunciare il nome del vincitore è stato il presidente dell'Us Acli: "Lo scopo di questo premio" le parole di Lembo "è quello di creare una sintesi tra sport di vetrina con lo sport di chi si trova ad andare sui campi ogni domenica con i propri figli". Va invece a Fabio Maresca, fischietto di Napoli, lo speciale premio Bearzot indicato dall'Aia alla memoria di Stefano Farina, l'arbitro scomparso il 23 maggio del 2017: "Un giovane arbitro e un patrimonio per il futuro" sottolinea il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, "con la volontà di ricordare un giovane nostro dirigente sul quale avevo investito ed è scomparso per una malattia".