Fabio Grosso in città per fare il tifo al fratello Andrea

PESCARA. Il campione del mondo della Nazionale di calcio italiana e allenatore del Bari Fabio Grosso sorpreso questa sera sugli spalti del PalaElettra di Pescara, dove era in programma la partita Amatori Pescara-Bisceglie, serie B di basket. L'indimenticato difensore e centrocampista che in Abruzzo ha indossato anche la maglia del Chieti ha infatti il fratello Andrea che gioca con l'Amatori: approfittando del lungo periodo di pausa di cui godono le squadre di serie B del campionato di calcio, Fabio si è concesso una sortita sul campo di basket per tifare il fratello e, naturalmente, Amatori Pescara.

@RIPRODUZIONE RISERVATA