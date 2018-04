Francavilla, Quinzi-Ruud è la finale degli Internazionali d'Abruzzo

FRANCAVILLA. Sono il marchigiano Gianluigi Quinzi e il norvegese Casper Ruud i finalisti degli Internazionali d'Abruzzo GoldBet Tennis Cup in svolgimento a Francavilla. I due si incontrano domani (domenica 29, alle ore 15) in una sfida di alto livello e che si preannuncia avvincente. Il primo a guadagnare l'accesso è stato Quinzi, idolo di casa (o quasi) battendo 6-4, 6-2 un osso duro come l'olandese Tallon Griekspoor. Anche Ruud, uno dei giovani più talentuosi del panorama mondiale, ha impiegato due set per sbarazzarsi del sorprendente francese Antoine Hoang. Gli Internazionali d'Abruzzo hanno nel frattempo assegnato il primo titolo, quello del doppio. La coppia italiana composta dal figlio d'arte Julian Ocleppo e da Andrea Vavassori ha sofferto, lottato e vinto (7-6, 7-6) contro due specialisti sudamericani, Behar e Maximo Gonzalez (rispettivamente Uruguay e Argentina). Ocleppo è figlio di Gianni, ex numero 30 a fine anni '70 inizio '80, sta crescendo molto nel doppio e ha solo 20 anni.