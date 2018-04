Frencavilla, Quinzi re degli Internazionali d'Abruzzo

FRANCAVILLA. Gianluigi Quinzi firma la seconda edizione del Challenger Internazionali d'Abruzzo GoldBet Tennis Cup. Nonostante una classifica mondiale nettamente a sfavore, l'italiano ha vinto la finale contro il norvegese Casper Ruud. Quinzi ha sovvertito molti dei pronostici della vigilia e ha liquidato la pratica in soli due set. Più combattuto il primo (6-4), più agevole il secondo (6-1). In entrambi, comunque, l'italiano è riuscito a ribattere colpo su colpo alle iniziative di Ruud, che ha tentato in ogni modo di trovare la chiave di volta del match, senza peraltro riuscirsi se non in pochissime circostanze. Spettacolo sugli spalti dello Sporting Club di Francavilla Valle Anzuca dove si è registrato il tutto esaurito.