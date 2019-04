Hellas in gol con Faraoni, Pescara-Verona: 1-1

PESCARA. Un veneto che sfida il Verona, un ex Chievo contro l’Hellas, un suocero (Giorgio Repetto) che sfida il genero (Fabio Grosso), senza dimenticare la sfida tra due tifoserie “nemiche”. Pescara-Verona è questo e molto di più. Una corazzata, quella gialloblù, che si ritrova a rincorrere il sorprendente Delfino che vuole centrare i play off con il quinto posto in dote e che farà di tutto per chiudere il discorso qualificazione oggi regalando una grande gioia agli oltre 9mila che affolleranno l’Adriatico-Cornacchia. «Per me questo è solo motivo d’orgoglio e faremo di tutto per chiudere il discorso play off contro il Verona e, poi, come ripeto da tempo, negli spareggi per la A il Pescara sarà la mina vagante». Bepi Pillon è carico. «Avere tanto pubblico allo stadio sarà uno stimolo in più e sono davvero felice che la città si sia stretta attorno alla squadra».

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Brugman, Bruno, Memushaj, Sottil, Mancuso, Marras. A disposizione: Kastrati, Elizalde, Perrotta, Gravillon, Pinto, Balzano, Crecco, Antonucci, Capone, Bellini, Monachello. Allenatore: Pillon.

VERONA ( 4-3-3): Silvestri, Bianchetti, Dawidowicz, Marrone, Vitale; Danzi, Gustafson, Zaccagni; Matos, Tupta, Di Gaudio . All Grosso A disposizione Berardi, Ferrari, Munari, Pazzini, Lee, Colombatto, Balkovec, Crescenzi, Di Carmine, Almici, Laribi, Henderson. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Abbattista, di Molfetta.

Rete: 7' pt, Sottil; 26' st, Faraoni