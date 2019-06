Il Pescara stringe per Galano e Busellato

PESCARA. Passi in avanti per Cristian Galano. Il Pescara accelera per il 28enne attaccante di proprietà del Parma e la trattativa può sbloccarsi a breve. Nuovi contatti con l’agente Andrea Manfredonia, figlio di Lionello, ex centrocampista di Lazio, Roma e Juventus, ed entro il week end ci sarà un incontro tra i dirigenti biancazzurri e il ds dei ducali Daniele Faggiano per definire l’affare.

In stand-by il discorso su Franck Kanouté, il Parma vorrebbe in cambio di Galano il difensore della Primavera Andrea Marafini, classe 2000, e l’attaccante bulgaro dell’under 17 Aleksandar Kirilov (2002).

Le partenze di altri tre baby nati nel 2003 possono fare entrare denaro fresco nelle casse del Pescara: la punta Leonardo Cerri e il centrocampista Marco Caliò sono finiti nel mirino della Juve, mentre il portiere Igor Lucatelli è stato richiesto dalla Roma.

Per la mediana, strada in discesa per Massimiliano Busellato. La corsa contro il tempo del Foggia non ha sortito gli effetti sperati e il club rossonero non è riuscito a reperire le risorse per iscriversi al campionato di serie C. Busellato aveva altri due anni di contratto con il Foggia ma ora sarà libero di accasarsi altrove. Il Delfino si è mosso in anticipo per il 26enne centrocampista veneto trovando l’intesa con l’agente, Mario Giuffredi, il quale assiste anche Riccardo Improta. L’esterno offensivo del Benevento piace molto al Pescara che nei prossimi giorni può lanciare l’assalto decisivo.

Nell’elenco di calciatori che saranno svincolati in seguito alla mancata iscrizione del Foggia c’è un altro elemento che interesse ai biancazzurri: Francesco Deli. Il 24enne romano ha molti estimatori (Frosinone, Cremonese e un club di A) e non sarà facile battere la concorrenza.

Per il rinforzare il centrocampo, se dovesse partite Gaston Brugman, oltre a Luca Palmiero del Napoli, il presidente Daniele Sebastiani, il direttore sportivo Giorgio Repetto e il responsabile dell’area scouting Antonio Bocchetti hanno puntato Filippo Bandinelli del Sassuolo e Manuel Scavone del Parma. (g.t.)