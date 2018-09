In Abruzzo i campioni di pesca a traina

PESCARA. Da tutta Italia a Pescara per pescare quanti più pesci possibile e soprattutto "di peso". L'occasione è rappresentata dai campionati nazionali di pesca a traina costiera (di superficie), giunti alla 33esima edizione, che prendono il via di buon'ora venerdì 14 settembre fino alle 18,30 di sabato 15, con le premiazioni dei campioni italiani della specialità.

Sono 35 i partecipanti che salpano "armati" di canne e attrezzature a bordo delle imbarcazioni messe loro a disposizione dagli organizzatori dell'Assonautica di Pescara, dell'Associazione Dolphin. Un record di iscrizioni che porta nel capoluogo adriatico circa 180 addetti ai lavori tra equipaggi, skipper, giudici di gara e rappresentanti delle istituzioni federali collegate come la Fipsas, Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee. Un indotto che riempie hotel e porto turistico Marina di Pescara, punto di riferimento dell'intera manifestazione.

Tutti a pesca nello specchio d'acqua da uno a 6 miglia al largo della costa tra Montesilvano (fiume Saline) e il Marina. L'evento è stato presentato nella sede di Pescara della Regione Abruzzo dall'assessore allo Sport Silvio Paolucci, dal direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Sport della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo, dal presidente dell'Asd Dolphin di Pescara Maurizio Scurti, dal direttore dell'organizzazione di gara Sandro Tranquilli di Assonautica Pescara, dal presidente regionale Fipsas Carlo Paolini, dal presidente provinciale Fipsas avvocato Christian Di Sabatino, dal direttore della sezione Assonautica Pescara Pierpaolo Razzi e dal responsabile dello sportello del Mare (Assonautica e Camera di Commercio di Pescara) Giacomo Fanesi.

La cerimonia solenne di inaugurazione è in programma per domani, giovedì 13, alle ore 18 nel Padiglione della Camera di Commercio di Pescara del Marina: briefing con l'inno nazionale, appello degli equipaggi e presentazione del programma di gara. E poi, via: tutti a pesca venerdì 14 alle ore 8 fino alle 14 (stessi orari per sabato 15). Con una peculiarità: tutto il pescato viene donato in beneficenza. E con il pubblico che può assistere al ritorno in porto dei pescatori e alla pesa dei pesci.