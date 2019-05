L'Abruzzo abbraccia il Giro / SEGUI LA CORSA LIVE E FOTOGALLERY

PESCARA. L'Abruzzo colorato di rosa. Ovunque passi, da Vasto all'Aquila, la carovana del Giro d'Italia lascia il segno. Dalla costa al montagna, scorre quanto di meglio può offrire la regione sotto le immagini della carovana di ciclisti scossa dall’azione di Masnada (vincitore di tappa) e Conti (nuova maglia rosa) che ieri avevano dipinto con il tricolore il traguardo di San Giovanni Rotondo, il punto più basso dello Stivale nell’edizione numero 102.

Sono circa 1.500 coloro che hanno sulle spalle la logistica della manifestazione sportiva più seguita. Festa grande a Vasto fino alle 12,25 quando, da piazza Rossetti, è stato dato il via alla tappa del ricordo, ideata per celebrare il decennale del terremoto all’Aquila. Lo stesso accade nel capoluogo di regione.

L'ABRUZZO IN ROSA

In mezzo 185 chilometri di passione ed entusiasmo per una tappa non facile, ma nemmeno difficile. Gli esperti la chiamano mossa. Possono esserci altri tentativi di fuga, magari con buone possibilità di riuscita.

Il Castello dei duca Cantelmo di Popoli da ieri sera si è acceso di rosa in omaggio e attesa della carovana della centoduesima edizione del Giro d'Italia. Striscioni e scritte sulle strade.

E fra i personaggi che in queste ore sono sulle strade popolesi, a disposizione dei popolesi per un selfie fotografico e regalare sorrisi ci sono il campione Francesco Moser e il cantante e conduttore tv, Paolo Belli.

Sono particolarmente attesi all’opera il teatino Giulio Ciccone («voglio mantenere la maglia azzurra e provare a vincere la tappa», ha detto ieri), Dario Cataldo di Miglianico e la Nippo Vini Fantini. La sensazione è che possa essere una giornata movimentata. Di certo, sarà un venerdì atipico, perché laddove passerà la carovana si ferma tutto.