L'Abruzzo alla Barcolana grida forte: lì c'ero anch'io / FOTOGALLERY

PESCARA. "Lì, c'ero anch'io": l'Abruzzo allunga l'indice sulla Barcolana dei record e può fregiarsi del titolo di essere stata una delle regioni maggiormente rappresentate nell'edizione che si è appena conclusa a Trieste. Grazie a una flotta di una trentina di imbarcazioni a vela, arrivate dai porti di Ortona, Vasto, Pescara e Giulianova e che oltre a colorare con vino e arrosticini la loro presenza in banchina, si sono ben difese nel campo di gara. Sì, dietro a Zero Could, la fuoriserie Tp52 di Danilo Falzitti (Circolo velico Migliori di Giulianova) giunta 17esima in classifica generale e prima di categoria, c'era un lungo elenco di appassionati che, guidati dalla voglia di esserci, hanno rappresentato l'Abruzzo alla 50esima edizione dalla regata più grande del mondo (2.690 imbarcazioni iscritte). Un numero così alto non c'era mai stato, a conferma dell'edizione dei record di quest'anno.

L'Abruzzo alla Barcolana L'equipaggio di Marilena L'equipaggio di Unca Tri L'equipaggio di Diomedea L'equipaggio delle Femmes fatales (C.v. Ventoforte Pescara) L'equipaggio di Vag L'equipaggio di Fuga L'equipaggio di Blu Blazer L'equipaggio di Aisha

Il Circolo Velico La Scuffia di Pescara è stato il più rappresentativo con dieci imbarcazioni riunite sotto la sua "bandiera": da Ansife, a Aisha, Blu Blazer, Diomedea, Fuga, Mania, Marilena, Sunrise I, Vag fino a Unca Tri del presidente Marco Bovani. Con risultati onorevoli nella "bolgia" in acqua delle 2.690 imbarcazioni partecipanti: a cominciare dal 190esimo posto di Vag (armatore Ivo Petrelli), il 193esimo di Unca Tri, il 359esimo di Blu Blazer (Luigi Noviello), il 421esimo di Fuga (Piergiorgio Ciancetti), il 553esimo di Marilena (Enrico Scassa), il 604esimo di Sunrise 1 (di Luigi Fiore) e il 786esimo di Diomedea (di Nicola D'Alessandro).

Fra questi poi si inserisce il 371esimo posto di Santa Helena con a bordo l'equipaggio tutto "rosa" de "Les Femmes Fatales" della vela guidato da Petra Kliba, e del Circolo Ventoforte sempre di Pescara, il 424esimo di Merak 2 (Saba, Cv Migliori Giulianova), il 506esimo di Toscane (Di Carlo, Lega Navale Ortona) e il 690esimo di Panacea (Osvaldo Bucci D'Orsogna) entrambe della Lega navale di Ortona. Una festa, nella grande festa, che si è fatta notare e sentire. Per poi poter dire tutti insieme "sì, lì c'ero anch'io".