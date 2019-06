L'ortonese Federica Bruni oro agli Europei sordi / VIDEO

CAGLIARI. L’ortonese Federica Bruni, 18 anni, ha vinto la medaglia d’oro con la nazionale femminile di pallavolo sordi a Cagliari. Buona la prova della Bruni nella finale in cui le azzurre hanno battuto 3-0 la Russia. Sempre a Cagliari, si sono svolti anche gli Europei maschili. Gli azzurri guidati dall’ortonese Rocco Bruni, papà di Federica, hanno perso 3-0 contro la Turchia nella finale per il terzo posto, chiudendo quindi in quarta posizione. Il prossimo obiettivo, nel 2020, saranno i campionati Mondiali di pallavolo sordi, sempre in Italia.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Volley: il trionfo delle azzurre agli Europei sordi La nazionale femminile, con la ortonese Federica Bruni, conquista l'oro nella finale (3-0) con la Russia

Di rilievo il successo europeo dell’Italvolley femminile sorde. Un percorso netto quello delle ragazze di coach Alessandra Campedelli che durante il torneo hanno perso soltanto un set nella partita inaugurale contro la Polonia conquistando una medaglia dopo otto anni (l’ultima agli Europei del 2011, un argento). La prima medaglia d’oro della storia della pallavolo sordi della Fssi (federazione sport sordi Italia). Una gioia immensa che abbraccia tutto il mondo sportivo dei sordi, tutto il mondo sportivo in generale, tutte le persone che pensano che lo sport sia il viatico migliore per l’inclusione reale. Le azzurre hanno fatto una partita quasi perfetta: 62 per cento di positività in ricezione, quasi una palla su due messa a terra (22 punti Alice Tomat e una Claudia Gennaro in grandissimo spolvero in cabina di regia) e tredici muri.