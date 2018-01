La Nippo Fantini resta fuori dal Giro d'Italia

PESCARA. Per il secondo anno consecutivo la Nippo Vini Fantini Europa Ovini non parteciperà al Giro d’Italia. Una notizia che era nell’aria. Parziale consolazione per il team dei patron Valentino Sciotti e Gabriele Marchesani gli inviti alla Tirreno-Adriatico e alla corsa Strade Bianche. «Ci dispiace non fare la corsa rosa, a cui teniamo molto, ma ringraziamo la Rcs per le Wild Card che ci sono state concesse per le altre gare della stagione. Faremo di tutto, attraverso i risultati, per conquistarci l’invito al Giro dell’anno prossimo», il commento di Gabriele Marchesani. Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani Csf (la squadra del teatino Giulio Ciccone), Wilier Triestina-Selle Italia e la Israel Cycling Academy: queste le quattro wild card assegnate da RCS Sport per il Giro che partirà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme per concludersi il 27 dello stesso mese con due tappe in Abruzzo, quella che arriverà a Campo Imperatore e l’altra che partirà da Penne. Al via 22 squadre di 8 corridori ciascuna.

Annunciate anche le wild card per Strade Bianche (3 marzo, Androni-Sidermec e Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), Tirreno-Adriatico (7-13 marzo, Gazprom-Rusvelo, Israel Cycling Academy, Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini e Wilier Triestina-Selle Italia) e Milano-Sanremo (17 marzo, Bardiani Csf, Cofidis-Solutions Credits, Gazprom-Rusvelo, Israel Cycling Academy, Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini, Team Novo Nordisk e Wilier Triestina-Selle Italia). Le wild card de Il Lombardia verranno annunciate in un secondo momento. I 18 team aventi diritto alle gare sono invece Ag2r La Mondiale, Astana, Bahrain-Merida, Bmc Racing, Bora-Hansgrohe, Fdj, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Movistar Team, Quick-Step Floors, Team Dimension Data, Team Ef Education First-Drapac p/b Cannondale, Team Katusha Alpecin, Team Lotto Nl-Jumbo, Team Sky, Team Sunweb, Trek-Segafredo, Uae Team Emirates.