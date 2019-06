Pablito in Abruzzo: "Serie A noiosa. E Sarri alla Juve è un cambio radicale"

PESCARA. "Il campionato? Noioso, speriamo nel prossimo. Sarri alla Juve? Sarebbe un cambio forte, radicale. Conte all'Inter? Porta professionalità e voglia di vincere, non sarà facile arrivare subito sullo stesso livello della Juve, ma l’Inter certamente fa un passo avanti". Sono solo alcuni dei passaggi dell'intervista sul Centro di oggi a Paolo Rossi, in arte Pablito, il bomber dei Mondiali del 1982, simbolo di un calcio vincente.

L'occasione di rivedere Rossi in Abruzzo arriva dall'appuntamento con il premio Girolamo Sancino _ riconoscimento che l’associazione AbruzzoLab conferisce a coloro che nella vita hanno dimostrato di saper coniugare il talento con una costante attenzione nei confronti della propria comunità e che per questa edizione ha lo sport come tema centrale _ , che viene assegnato a Pablito oggi, lunedì 3 giugno, alle ore 19, campo Umberto Rossi, a Ortona insieme al vicecampione olimpico di beach volley Paolo Nicolai. Presente anche l’ortonese Consuelo Mangifesta, campionessa di pallavolo e dirigente della Lega Pallavolo femminile.

Domani, martedì 4 giugno, invece, Paolo Rossi è a Pescara, dove a partire dalle 9 al teatro Massimo è in programma l’incontro conclusivo della “Digital Gym”, il corso multimediale interattivo che Fater spa ha messo a disposizione degli alunni di alcune scuole medie abruzzesi. Sono circa 600 gli studenti che hanno avuto accesso alla piattaforma multimediale per la formazione digitale in questa quarta edizione e Pablito premia i ragazzi più digital e le sezioni degli Istituti che hanno avuto i migliori piazzamenti in classifica. Nel corso dell’incontro, Domenico Di Francescantonio, direttore ICT di Fater, parla delle nuove sfide della tecnologia come l’uso dell’intelligenza artificiale e la robotica applicata anche alla vita di tutti i giorni. Giovanni Teodorani Fabbri - general manager di Fater Smart - tratta di economia circolare e dell’impianto brevettato da Fater per riciclare prodotti assorbenti usati e trarre nuove materie prime da riutilizzare in altri processi produttivi.

Sei gli istituti che hanno aderito alla Digital Gym: Istituto Comprensivo Ortona 2 e Istituto Comprensivo Matilde Serao di Ortona; Istituto Comprensivo I.C. Miglianico; Istituto Comprensivo F. Masci e Istituto Comprensivo F.P. Michetti di Francavilla; Istituto Comprensivo Orsogna.