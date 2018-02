Pescara-Carpi, partita rinviata per maltempo / VIDEO

Rinviata la partita Pescara-Carpi in programma domani 27 febbraio alle ore 20,30 allo Stadio Adriatico Cornacchia. L'ufficialità del rinvio è arrivata con la firma da parte del sindaco Alessandrini dell'ordinanza di chiusura dello stadio, dopo che già questa mattina la società Delfino Pescara 1936 aveva posticipato l'allenamento al pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, nella struttura coperta di calciotto New Dribbling e non al Poggio degli Ulivi, e che la conferenza stampa di Zeman era stata annullata. Il peggioramento delle condizioni meteo ha consigliato poi anche il rinvio della partita.

La Lega nazionale Dilettanti di calcio, sempre a causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, ha poi deciso per il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare dei campionati regionali in programma fino a gioverdì 1° marzo (compreso). Sono annullate anche le amichevoli delle Rappresentative Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11, contro le Marche, in programma mercoledì 28 febbraio, e anche il raduno della Rappresentativa Juniores Calcio a 11 programmato per giovedì 1° marzo. Annullati infine i raduni delle selezioni Allievi e Juniores Calcio a 5, previsti per mercoledì 28 febbraio.