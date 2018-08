Pescara, con Scamacca può arrivare Tripaldelli

PESCARA. Ieri sera sono arrivati gli ultimi documenti necessari per il trasferimento di Capone e Melegoni dall’Atalanta, ma il mercato del Pescara non si ferma qui. La società in queste ore sta lavorando soprattutto alle cessioni di Selasi, Forte, Yamga, Proietti e Kanoutè. Quest’ultimo, ieri, si è aggregato al gruppo che ha ripreso gli allenamenti al Poggio degli l’Ulivi. Per il centrocampista senegalese, nato il 13 dicembre 1998 a Bignona, si è fatto sotto l’Ascoli, ma potrebbe rientrare alla Juventus per la squadra B. Gli ascolani, però, faranno di tutto per riprenderlo in prestito dopo il girone di ritorno dello scorso campionato, in cui Kanoutè ha collezionato 14 presenze tra regular season e play out con la maglia del Picchio.

Si guarda a Sassuolo. Tornando al capitolo arrivi, il presidente Sebastiani da tempo ha messo gli occhi su Gianluca Scamacca del Sassuolo, classe 1999, che ha appena concluso gli Europei con l’under 19 azzurra. I procuratori del giocatore, che lavorano per l’agenzia di Mino Raiola, hanno strizzato l’occhio al Delfino, il quale, però, prima di mettere nero su bianco, deve piazzare altrove uno tra Cocco e Bunino.

Alessandro Tripaldelli, 19 anni, terzino

Il Sassuolo, però, oltre a Scamacca potrebbe spedire in riva all’Adriatico anche il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, 19 anni, anche lui reduce dagli Europei under 19, attualmente in prestito alla Juventus Primavera. Tripaldelli, come Scamacca, ha Raiola come agente e la presenza di quest’ultimo potrebbe rivelarsi un dettaglio non indifferente per fluidificare l’operazione. Il Pescara ci pensa, visto che un terzino sinistro entro la fine del mercato dovrà prenderlo e l’identikit corrisponde alle esigenze. Il Delfino, però, non deve far passare molto tempo perché la concorrenza sia per Tripaldelli e sia per Scamacca è agguerrita. Prima le cessioni e poi gli acquisti.

Suagher addio. È questa la linea del club biancazzurro, il quale, però, nelle ultime ore ha praticamente detto addio al difensore Emanuele Suagher.

Il 26enne dell’Atalanta, infatti, domenica, forse anche stanco di aspettare ha accettato la proposta del Carpi. La decisione ha lasciato di stucco il presidente Sebastiani e il ds Leone dopo l’intesa raggiunta da giorni con l’agente del difensore centrale. Il Delfino, infatti, prima di ufficializzare Suagher, voleva cedere Michele Fornasier agli olandesi del Fortuna Sittard. L’operazione, però, si è arenata ed è saltato anche l’ingaggio di Suagher, che nelle prossime ore si legherà al Carpi.

Baby in arrivo. In attesa di individuare un terzo portiere, con Simone Farelli del Novara sempre in pole position, gli uomini mercato biancazzurri stanno stringendo per il portiere Emanuele Alborghetti, classe 2000, appena svincolato dall’Albinoleffe. Il 18enne dovrebbe firmare nei prossimi giorni per aggregarsi al gruppo diretto da Pillon, per poi diventare il portiere titolare della formazione Primavera di Luciano Zauri.

Ex biancazzurri. Mamadou Coulibaly, 19enne centrocampista senegalese cresciuto nel Pescara, nelle prossime ore potrebbe salutare l’Udinese per passare al Brescia. Il classe 1999 è arrivato in Friuli dopo la stagione in prestito in riva all’Adriatico, ma il nuovo allenatore dell’Udinese, Julio Velázquez, vuole farlo maturare un altro anno in serie B.

